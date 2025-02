Conceicao esulta, recupero importante per Milan-Verona: finalmente la convocazione

Conceicao può essere contento del rientro di un calciatore che era fuori per infortunio ed è a disposizione per la partita a San Siro.

La sconfitta subita nell’andata del playoff di Champions League contro il Feyenoord ha fatto male al Milan, chiamato a reagire subito. Sabato a San Siro arriva l’Hellas Verona ed è vietato fallire, sia per questioni di classifica sia per evitare di presentarsi al ritorno contro gli olandese in una situazione particolarmente negativa.

Sergio Conceicao si aspetta che la sua squadra metta in campo una prestazione diversa da quella vista a Rotterdam e che riesca a conquistare i 3 punti. È rimasto molto deluso di quanto visto allo stadio De Kuip e al rientro dall’Olanda ha cercato di dare una scossa ai suoi giocatori. Sul piano mentale continua a mancare qualcosa, ma va trovato anche il giusto equilibrio tattico in campo. Difficile giocare con il quartetto Pulisic-Felix-Leao-Gimenez schierato nella formazione titolare.

Verso Milan-Hellas Verona: un rientro utile per Conceicao

Fikayo Tomori sarà assente per squalifica, essendo stato espulso nella scorsa partita di Serie A contro l’Empoli. Come lui, out anche Ruben Loftus-Cheek, ma in questo caso perché l’ex Chelsea non ha ancora totalmente recuperato la condizione fisica dopo l’ultimo infortunio muscolare. Ovviamente, sono fuori pure Alessandro Florenzi ed Emerson Royal, che dovrebbero tornare in campo a marzo.

Una buona notizia per Sergio Conceicao è il recupero di Warren Bondo, uno dei volti nuovi del Milan dopo il recente calciomercato invernale. Oggi l’ex Monza si è allenato per la prima volta in gruppo, dopo aver superato un infortunio muscolare che si era portato dietro dal suo trasferimento dal Monza. Si tratta di un rientro importante, perché l’allenatore può così disporre di un’alternativa in più a centrocampo.

Per mesi si è parlato della necessità di avere un vice Youssouf Fofana, giocatore che in questa stagione ha giocato tantissimo e che a volte ha bisogno di rifiatare. Ovviamente, bisognerà vedere se Bondo si rivelerà all’altezza. Per lui si tratta di una grande occasione e ha voglia di dimostrare che il Milan ha fatto bene investire 10 milioni di euro più bonus per comprarlo dal Monza.