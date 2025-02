Reijnders via dal Milan: il sostituto arriva dalla Spagna

Il centrocampista olandese potrebbe lasciare il club rossonero in estate: la dirigenza di Via Aldo Rossi vuole il colpo direttamente dalla Liga

Non è un mistero: Tijjani Reijnders era e rimane uno dei pezzi pregiati della squadra rossonera. L’olandese sta vivendo l’annata della consacrazione, con numeri notevoli che stanno dando una grossa mano al Milan. Lo sapeva Fonseca, lo nota settimana dopo settimana ancor di più Sergio Conceicao.

Da quando l’ex Porto è approdato a Milanello non ha mai fatto a meno dell’ex AZ Alkmaar, arrivato in maglia rossonera nel luglio 2023 per una cifra oggi irrisoria: appena 20 milioni di euro. La valutazione odierna del 26enne di Zwolle è quasi triplicata, una possibile corposa plusvalenza che la dirigenza di Via Aldo Rossi non può non tenere in considerazione in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato. E proprio in quest’ottica è arrivata poche ore fa una rivelazione pazzesca del portale spagnolo ‘Fichajes.net’.

Si parla, infatti, di come tra i club interessati all’olandese vi sia anche il Manchester City: una possibilità, quella di approdare in Premier League, che arricchirebbe le casse rossonere e farebbe felici i tifosi dei ‘Citizens’. Ad ogni modo il focus è tutto sul post Reijnders, sul calciatore che il Milan sembrerebbe stia già osservando in previsione della potenziale sostituzione del classe ’98 in ottica futura. Fari puntati nella Liga dove un talento assoluto sembrerebbe poter fare al caso del ‘Diavolo’: è lui il nome preferito da Ibrahimovic e Moncada.

Post Reijnders già deciso: arriva il gioiello

Dalla Spagna sono certi: il Milan ha scelto quello che a conti fatti potrebbe essere l’erede di Tijjani Reijnders. Un profilo giovane, di talento e con ampi margini di crescita: a questo punto della stagione è inevitabile programmare già i primi colpi per la prossima annata.

Luka Sucic, stando a quanto riportato da ‘Fichajes.net’, potrebbe essere il sostituto di Reijnders, qualora il Milan decida di privarsi del 26enne olandese. Il centrocampista croato è approdato alla Real Sociedad dal Salisburgo per appena 10 milioni di euro, la scorsa estate. Ora, dopo appena un anno, il 22enne potrebbe cambiare casacca e finire in Serie A, con addosso la maglia rossonera. Un giocatore completo, bravo a dare copertura alla difesa e all’occorrenza a proporsi anche in supporto del reparto avanzato: il profilo perfetto per il centrocampo del Milan.

La Real Sociedad non sembrerebbe intenzionata a cedere il suo gioiello così presto ma davanti ad una proposta irrinunciabile, l’affare potrebbe anche decollare. E lo stesso Sucic, 1 gol e 1 assist in 25 presenze stagionali con il club spagnolo, sembrerebbe intrigato all’idea di far parte di uno dei club con maggior storia del calcio europeo. Staremo a vedere.