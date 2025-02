Riscatto Joao Felix, ora è tutto chiaro: ci sono le condizioni

Il club rossonero a fine stagione valuterà di provare a trattenere il giocatore portoghese a Milano: ecco le ultime notizie in merito.

Joao Felix al Milan è stato uno dei colpi più importanti dell’ultima finestra invernale del calciomercato. Anche se ad oggi è un giocatore un po’ incompiuto, Sergio Conceicao ha la convinzione di riuscire a farlo esplodere definitivamente.

Di sicuro essere stato comprato dall’Atletico Madrid per ben 127 milioni di euro gli ha messo una grande pressione addosso ai tempi. Era molto giovane e probabilmente non era ancora pronto a gestire la situazione. Quando vieni pagato così tanto, tutti si aspettano subito grandi prestazioni: quando vengono a mancare, partono le critiche. Non è semplice reagire nel modo giusto, a volte dipende anche dal carattere e dall’ambiente attorno.

Calciomercato Milan, Joao Felix resterà in rossonero?

Con l’Atletico Madrid ha totalizzato 134 gol e 18 assist in 131 presenze, numeri non disastrosi. Ha avuto esperienze anche con Barcellona (10 gol e 6 assist in 44 partite) e Chelsea (11 reti e 2 assist in 40 match). I Blues lo avevano avuto in prestito a gennaio 2023 e, dopo la stagione in prestito al Barça, lo hanno comprato nel mercato estivo 2024 per circa 52 milioni di euro. I mesi scorsi a Londra non sono stati positivi e l’agente Jorge Mendes ha spinto per la partenza, trovando nel Milan la destinazione ideale per il rilancio del suo assistito.

Il potente procuratore portoghese cura anche gli interessi di Sergio Conceicao, che conosceva già bene Joao Felix e che lo ha voluto fortemente. Il debutto in rossonero è stato bagnato da un bellissimo gol a San Siro contro la Roma nei Quarti di Coppa Italia, poi in Serie A prova da 6 contro l’Empoli, mentre in Champions League contro il Feyenoord ha deluso come quasi tutto il resto della squadra.

I prossimi mesi saranno importanti per capire se il Milan avrà intenzione di tenere il giocatore oppure se lo restituirà al Chelsea. Essendo arrivato in prestito secco (oneroso, circa 5 milioni spesi dai rossoneri), servirà una nuova trattativa per concordare una sua permanenza. La soluzione ideale potrebbe essere quella di stipulare un nuovo prestito oneroso con un diritto di riscatto prestabilito.

Claudio Raimondi, giornalista di Sportmediaset, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it: “Il riscatto dipenderà da tanti fattori. In primis da come finirà la stagione se il Milan, se andrà o no in Champions League. Poi se Maresca dovesse rimanere al Chelsea, per il calciatore potrebbe essere un incentivo a continuare in rossonero. Il terzo è il costo, a giugno sarà a bilancio per circa 40 milioni. A questa cifra, raggiungibile con i bonus, è un’operazione possibile“. Vedremo se la società rossonera proverà a tenere l’ex Benfica e Atletico Madrid, oggi è presto per sbilanciarsi.