Theo Hernandez al bivio, ma il Milan vuole davvero tenerlo?

Il punto sul futuro di Theo Hernandez che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026. Ecco come stanno le cose

Dopo la sconfitta inattesa contro il Feyenoord, Mike Maignan e compagni sono tornati ad essere nel mirino della critica. Tra i più bersagliati proprio il portiere francese autore dell’errore decisivo, in occasione del gol. In queste ore così si è messo in discussione il futuro del numero 16.

Ricordiamo che Maignan ha un accordo con il Milan in scadenza il 30 giugno 2026. A dicembre si è scritto tanto in merito al prolungamento del suo contratto, ma la fumata tanto attesa non è ancora arrivata. La volontà del Diavolo era ed è quella di andare avanti insieme. E’ stato di fatto raggiunto un accordo a cinque milioni di euro netti a stagione, che entro la primavera potrebbe essere ufficiale.

Si attende, inoltre, l’ufficialità dei rinnovi di Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. L’americano e l’olandese hanno già contratti lunghi, ma il club è pronto a premiarli con nuovi accordi più ricchi. La situazione in casa Milan appare dunque abbastanza ben definitiva. Tutto è alquanto chiaro, ma si attendono novità per quanto riguarda il futuro di Theo Hernandez.

Milan-Theo Hernandez: il punto della situazione

Tra I top player in casa Milan, il calciatore che più rischia di fare le valigie in estate è certamente Theo Hernandez. Il francese, come il connazionale, ha un accordo in scadenza il 30 giugno 2026. Le parti hanno sempre manifestato la volontà di proseguire insieme.

La trattativa, però, appare bloccata e non sembra essere solo un problema di soldi. Ad oggi il Milan ha più di un dubbio visto il recente rendimento di Hernandez. Rivedere il vero Theo aiuterebbe, chiaramente a raggiungere la fumata bianca. Le troppe prestazioni negative, però, hanno peggiorato la situazione. Appare evidente che a giugno, se dovesse arrivare una proposta concreta, verrebbe sicuramente presa in considerazione. Una cinquantina di milioni di euro potrebbero anche bastare.

Le prossime settimane, quelle in cui il Milan si giocherà proprio tutto, saranno importanti non solo per il Diavolo, ma anche per Theo Hernandez. Serve svoltare per prendersi i rossoneri e per siglare un contratto, che di fatto, lo renderebbe una bandiera del Milan. Il club, dunque, aspetta segnali di risveglio per vincere insieme e non aver dei rimpianti oggi e domani.