Un altro senatore può salutare, il Milan ha fissato il prezzo a 20 milioni

La rivoluzione del Milan continuerà in estate: fra i possibili addi ce n’è anche uno inaspettato, i dettagli

Nel mercato di gennaio abbiamo visto un bel po’ di cambiamenti al Milan. Una piccola rivoluzione, con gli addii di senatori come Bennacer e Calabria che hanno ridotto a solo sei il numero di giocatori rimasti dello Scudetto del 2022: Maignan, Theo Hernandez, Tomori, Leao, Florenzi e Gabbia. In estate la rivoluzione potrebbe continuare: il Milan ha già provato a vendere Tomori al Tottenham, ma è stata decisiva la volontà del giocatore di restare.

C’è da capire cosa succederà come Theo Hernandez, che continua ad offrire un livello di rendimento molto basso in questa stagione. Il prossimo giugno resterà un solo anno di contratto: se non si arriverà ad un accordo, è molto probabile che il Milan proverà a venderlo (in realtà lo aveva venduto già al Como a gennaio). Florenzi andrà via perché in scadenza mentre Maignan è pronto a rinnovare. Lo ha già fatto Matteo Gabbia, che si è legato a vita ai colori rossoneri, ma qualche offerta per lui potrebbe arrivare.

Milan, la rivoluzione continua in estate

Gabbia in questa stagione è stato un titolare fisso con Paulo Fonseca e ha offerto prestazioni di ottimo livello, tanto da guadagnarsi la prima convocazione in Nazionale maggiore e il rinnovo di contratto, firmato pochi mesi fa. L’arrivo di Conceicao però ha cambiato un po’ la situazione e Matteo è il centrale finora meno utilizzato: sembra che nelle gerarchie del tecnico sia dietro a Tomori, a Pavlovic e a Thiaw.

Lui è legatissimo al Milan e, come ha sempre fatto finora, farà di tutto per conquistarsi di nuovo la titolarità e la fiducia di Conceicao. Attenzione però a quello che può succedere in estate: se lo scarso utilizzo dovesse continuare, non è da escludere che la società possa pensare anche ad una cessione (così da completare la rivoluzione). Su di lui c’è sempre l’interesse di squadre italiane: l’estate scorsa ci aveva provato la Fiorentina, ma Matteo non ne ha voluto sapere.

Ma se dovesse arrivare qualcosa dalla Premier League, la situazione potrebbe cambiare. Gabbia ha già giocato all’estero: nella stagione 2023 2024, ha giocato per sei mesi con la maglia del Villarreal, prima poi di fare ritorno a casa per rimediare all’innumerevole quantità di infortuni.