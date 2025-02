Colpo di scena Milan: Joao Felix ha già scelto la prossima squadra

Il futuro dell’attaccante portoghese al centro di un clamoroso intrigo di mercato: scelta pazzesca e svolta per Joao Felix

La deludente sconfitta contro il Feyenoord ha lasciato tanto amaro in bocca in casa rossonera. Il Milan di Sergio Conceicao proverà a rifarsi, tra poche ore, a San Siro contro l’Hellas Verona. Esistono solo i tre punti: ad oggi, ulteriori passi falsi in campionato potrebbero compromettere definitivamente la corsa al quarto posto.

Per il Milan, in vista della prossima stagione, non qualificarsi per la Champions League equivarrebbe ad un grosso danno economico e limiti non meglio specificati in sede di calciomercato. Un mercato che, nel mese di gennaio, ha regalato grosse soddisfazoni ai sostenitori rossoneri. La dirigenza di Via Aldo Rossi si è data da fare portando a Milanello calciatori del calibro di Kyle Walker, Santiago Gimenez e soprattutto Joao Felix. Il portoghese, assistito da Jorge Mendes, è arrivato al photofinish in prestito oneroso dal Chelsea.

Niente riscatto fissato, bisognerà attendere la fine della stagione per capire effettivamente quale sarà il destino di Joao Felix in vista della stagione 2025/26. Ciò che è evidentemente chiaro, già da qualche mese, è che l’ex Benfica non rientri minimamente nei piani di Maresca. Questo favorirà certamente la cessione a fine stagione. Ad ogni modo, dalla Spagna sono certi di quella che sarà a conti fatti la prossima destinazione dell’attaccante: Joao Felix ha deciso.

Pazzesco Joao Felix: annuncio dalla Spagna

A parlare del destino di Joao Felix è il portale ‘Fichajes.net‘ che analizza il momento del portoghese, il cui impatto nell’ambiente Milan è stato importante. A tal proposito il calciatore sarebbe convinto del futuro che vuole scrivere nella sua carriera, ben lontano da Londra.

Joao Felix vuole il Milan. È rimasto impressionato dall’accoglienza dei tifosi e dell’ambiente rossonero. Un amore a prima vista – o quasi – se si pensa che già prima che approdasse all’Atletico Madrid sei anni fa fu corteggiato dal ‘Diavolo’ prima di finire in Spagna. Un rapporto, adesso, virtualmente chiuso col Chelsea e la possibilità di prenderlo al giusto prezzo. D’altronde la dirigenza inglese è ben disposta a trattare la cessione di Joao Felix: servirà, però, la proposta giusta.

Una cifra che il Chelsea – dopo averlo pagato 52 milioni di euro sei mesi fa – possa ritenere adeguata al valore del calciatore. Magari intorno ai 40 milioni. E se il Milan decidesse di fare uno sforzo, magari aiutandosi con qualche cessione, allora non è da escludere che il portoghese possa trattenersi a lungo in maglia rossonera.