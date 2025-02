Ibrahimovic non vuole scuse: “Oggi è una finale. Ecco cosa mi aspetto da Leao”

Le dichiarazioni dell’ex attaccante svedese prima del calcio d’inizio del match di San Siro, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A

Un’occasione da sfruttare senza se e senza ma. Il Milan non può far altro che vincere contro il Verona a San Siro. Fra pochi minuti, il Diavolo scenderà in campo per un match della venticinquesima giornata di Serie A. I tre punti sono un obbligo dopo il ko di Rotterdam contro il Feyenoord, per rialzare la testa e per iniziare a rosicchiare qualche punto alle squadre davanti. In serata, infatti, la Lazio è stata fermata dal Napoli e domani c’è la sfida di Torino tra la Juventus di Thiago Motta e l’Inter di Simone Inzaghi.

Prima del calcio d’inizio di Milan-Verona, che vedrà i rossoneri scendere in campo con una formazione diversa dalle ultime apparizioni, ha parlato Zlatan Ibrahimovic: “Oggi è come una finale – afferma lo svedese ai microfoni di Sky Sport -, conta ed è importante per la classifica. Dobbiamo vincere tutti i match e uno di questi è oggi”.

Ci sarà dunque per concentrarsi sulla sfida di Feyenoord: “Non pensiamo a martedì, pensiamo a oggi che sarà difficile. Prima della partita ti aspetti sempre cose positive, poi sono i momenti. Prendi gol dopo tre minuti e si fa tutto in salita ma c’è ancora un’altra partita. Siamo fiduciosi e positivi. Oggi c’è il Verona poi martedì la Champions”.

Occhi puntati in attacco: parla Ibrahimovic

Con Zlatan Ibrahimovic si affronta anche il discorso equilibrio legato agli attaccanti: “L’allenatore è l’allenatore, noi non ci mettiamo in mezzo al suo lavoro. Ci sono partite ogni tre giorni, bisogna avere equilibrio in campo e gambe fresche per giocare, poi alla fine decide sempre l’allenatore. Con chi mi sarei trovato bene degli attaccanti? L’importante è che loro avevano il feeling con me, non io con loro. No secondo me mi sarei trovato bene con tutti, tutti possono fare gol e assist, creare situazioni, creare spazio e portare via i difensori. Tutti e tre o quattro possono fare bene“.

Arriva una battuta anche su Rafa Leao, che come Christian Pulisic, parte ancora dalla panchina: “Mi aspetto tanto da lui ma anche da tutti gli altri, sono giocatori del Milan e devono fare bene giocando da Milan”.