Gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Milan-Hellas Verona di Serie A.

Dopo la deludente sconfitta contro il Feyenoord nell’andata del playoff di Champions League, il Milan era chiamato a reagire. Stasera a San Siro affrontava l’Hellas Verona e non può permettersi un passo falso. Per non perdere ulteriore contatto dal quarto posto della classifica del campionato, era fondamentale conquistare i 3 punti. Fallire avrebbe potuto delle ripercussioni anche psicologiche per la squadra di Sergio Conceicao, costantemente in preda di alti e bassi. Alla fine è arrivata la vittoria per 1-0, anche se la prestazione non è stata esaltante.

Le pagelle della squadra di Conceicao

Maignan 5,5

Walker 6 (Jimenez 6,5)

Gabbia 6

Thiaw 6

T. Hernandez 5,5

Reijnders 5,5

Fofana 5,5 (Pulisic 5,5)

Musah 5,5

Joao Felix 6

Sottil 5,5 (Leao 6)

Gimenez 6,5 (Abraham 5,5)

Serie A, Milan-Verona: la cronaca live della partita

90’+4′ – FINITA, MILAN-HELLAS VERONA 1-0: DECIDE UN GOL DI GIMENEZ.

87′ – Esce Joao Felix, entra Terracciano.

82′ – Fuori Gimenez, entra Abraham.

79′ – Ammonito Santi Gimenez.

75′ – GOL MILAN! GIMENEZ! Scodellata di Jimenez per Leao, che al volo serve a Santi un pallone facile da mettere in rete di testa.

71′ – Conclusione di Musah da fuori area, pallone alto di poco.

68′ – Conceicao mette Pulisic per Fofana. Zanetti toglie Sarr e inserisce Mosquera.

67′ – Leao calcia dall’interno dell’area, palla deviata in corner.

62′ – Fuori Kastanos, dentro Lazovic nel Verona.

60′ – Tiro al volo di Fofana dalla distanza, palla fuori.

59′ – Ammonito Jimenez per aver spinto Duda, il quale aveva precedentemente colpito (leggermente) lo spagnolo.

57′ – Cross di Leao per l’inserimento di Jimenez, Montipò smanaccia ed evita che lo spagnolo colpisca di testa verso la porta.

50′ – Ammonito Duda per fallo su Felix, il quarto nel Verona.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO. Entrano Jimenez e Leao per Walker e Sottil.

45’+3′ – PRIMO TEMPO FINITO. MILAN-VERONA 0-0. Prestazione scialba dei rossoneri. Unica grande occasione nel finale con Musah, che ha incredibilmente sciupato da ottima posizione.

45’+2′ – Musah calcia altissimo sull’assist di Gimenez: poteva e doveva fare meglio, era dentro l’area e con la porta davanti.

45’+1′ – Duda calcia altissimo una punizione da posizione interessante.

43′ – Ammonito Bradaric per fallo su Felix. Il laterale del Verona esce anche dal campo per un problema alla spalla destra.

40′ – Musah rimasto a terra dopo un contatto con Kastanos.

39′ – Musah prova il tiro, palla smorzata da un avversario e poi bloccata da Montipò.

33′ – Gol annullato a Santi Gimenez, era in fuorigioco sull’assist di Thiaw.

27′ – Cross di Joao Felix che diventa insidioso per Montipò, bravo a mettere la palla in corner.

25′ – Conclusione dalla distanza di Reijnders, Montipò si tuffa e mette la palla in corner.

22′ – Niasse ammonito per fallo su Hernandez.

21′ – Cross di Sottil, nessun compagno ci arriva: Felix chiede un rigore per presunto fallo di un giocatore del Verona.

19′ – Thiaw bravissimo nel fermare Sarr nella trequarti rossonera.

16′ – Ammonito Musah. Non un grande Milan, anche se sono i rossoneri a cercare di fare la partita.

11′ – Ammonito Coppola per fallo su Gimenez.

6′ – Tentativo di destro di Walker, pallone deviato in angolo.

3′ – Primo tiro di Duda, Maignan mette la palla in corner.

1′ – Partiti!

Alle ore 20:45 l’arbitro Fourneau darà il via al match a San Siro.

Milan-Hellas Verona: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, T. Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Joao Felix, Sottil; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão. All.: Conceição.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Oyegoke, Okou; Bernede, Cissè, Lazović; Ajayi, Lambourde, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.