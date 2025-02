Milan, accordo raggiunto: lo stipendio sale, un big è pronto a firmare

Gli ultimi aggiornamenti sulle situazioni contrattuali dei due nazionali francesi: potrebbero avere un futuro diverso.

Questi mesi sono molto importanti per stabilire chi rimarrà al Milan e chi lo lascerà nel prossimo mercato estivo. Sono quasi tutti sono esame e a fine stagione verranno prese delle decisioni nette.

Qualche scelta dovrà essere fatta anche prima, in particolare per quanto riguarda dei rinnovi di contratto. Ci sono Mike Maignan e Theo Hernandez in scadenza a giugno 2026 ed è importante arrivare quanto prima a definire queste situazioni. Terminata la sessione invernale del calciomercato, la società ora ha tempo per trattare con gli agenti e arrivare a delle conclusioni.

Rinnovi Maignan-Hernandez: le ultime news

Secondo quanto spiegato dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, la situazione di Theo Hernandez non è cambiata rispetto a mesi fa: le parti non sono vicine al prolungamento contrattuale. Anzi, nello scorso gennaio il Milan aveva accettato l’offerta del Como da quasi 50 milioni di euro.

Il giocatore ha rifiutato il trasferimento nella squadra di Cesc Fabregas, ma il sì dei rossoneri fa pensare che non ci sia poi così tanta intenzione di puntare su di lui per il futuro. Vedremo se nelle prossime settimane cambierà qualcosa, però oggi ci sembra molto probabile un addio nella prossima finestra estiva del calciomercato.

Per quanto riguarda Maignan, Moretto spiega che il rinnovo è vicino: c’è un accordo verbale. Le parti dovrebbero incontrarsi nelle prossime settimane per ratificare e firmare il rinnovo. La scadenza dovrebbe essere fissata a giugno 2028, con opzione per un altro anno, oppure direttamente a giugno 2029: dipende da quando verrà depositato il nuovo contratto.

In termini di stipendio, Mike dovrebbe passare a 5 milioni netti annui più bonus. Diventerebbe uno dei più pagati del Milan, dove oggi il meglio remunerato è Rafael Leao (5-5,5 milioni annui più bonus, arrivando fino a un massimo di 7 milioni). Il recente errore in Champions League contro il Feyenoord gli ha attirato non poche critiche, però il club rossonero sembra deciso a blindare il portiere francese per altri anni.

Hernandez e Maignan potrebbero avere un destino diverso, dunque. Theo è lontano dai suoi standard del passato, dal 2023 è diventato incredibilmente discontinuo ed è normale che il Milan faccia delle riflessioni. Aver accettato l’offerta del Como qualche settimana fa testimonia in modo chiaro che c’è la disponibilità a cederlo.