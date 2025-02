Milan affascinato dalla stella del Feyenoord, pronto l’assalto per l’estate

Un giocatore della squadra olandese piace molto alla società rossonera: da non escludere un tentativo nel mercato estivo.

Il Feyenoord ha decisamente sorpreso il Milan nel match disputato mercoledì sera a Rotterdam. Forse, la squadra di Sergio Conceicao non si aspettava un’aggressività e una determinazione di quel tipo da parte degli avversari.

I rossoneri hanno avuto delle occasioni per evitare la sconfitta e lasciare lo stadio De Kuip con almeno un risultato di 1-1, ma gli olandesi possono avere dei rimpianti per non aver sfruttato le chance avute per segnare il 2-0. La prestazione dei padroni di casa è stata davvero buona, lo “shock” per il licenziamento del precedente allenatore Brian Priske ha prodotto una reazione positiva e tutti hanno giocato a un livello molto alto. Qualcuno ha impressionato particolarmente.

Dal Feyenoord al Milan: tentativo nel mercato estivo?

Di sicuro il migliore in campo è stato Igor Paixao, spesso incontenibile per il Milan. Anche un terzino esperto come Kyle Walker ha faticato a contrastarlo. Proprio il brasiliano è stato l’autore del gol della vittoria, con la complicità di un Mike Maignan incredibilmente protagonista di un errore evitabilissimo. Al netto del gol, l’ex Coritiba ha davvero incantato mercoledì sera.

Solida anche la prestazione di un calciatore spesso al centro di chiacchiere di mercato: David Hancko. Lo slovacco classe 1997 è stato accostato soprattutto a Napoli e Juventus negli ultimi sei mesi, senza scordare l’immancabile concorrenza di squadre della Premier League. E sembra che pure il Bayern Monaco monitori il giocatore.

Nel recente passato anche il Milan è stato messo nella lista dei pretendenti per Hancko, che rimane certamente un difensore centrale molto gradito alla dirigenza rossonera. La presenza di più società interessate potrebbe far schizzare il prezzo. Il Feyenoord spera nell’asta per poter guadagnare più soldi possibili, ovviamente.

Il nazionale slovacco viene valutato almeno 25 milioni di euro. Ha un contratto che scade a giugno 2028 e a Rotterdam puntano a fare una plusvalenza importante, dopo aver speso 8,3 milioni per comprare il cartellino dallo Sparta Praga nel mercato estivo 2022. La Juve sembra in pole position, qualcuno parla anche di pre-accordo già esistente.

Da ricordare che Hancko conosce già l’Italia, dato che nel luglio 2018 fu comprato dalla Fiorentina quando militava in Slovacchia. Dopo un anno a Firenze, è stato ceduto un prestito biennale allo Sparta Praga, che nell’estate 2021 ha acquisito a titolo definitivo il cartellino. In Repubblica Ceca ha fatto bene e si è guadagnato la chiamata dal Feyenoord. Tra qualche mese potrebbe fare un altro step nella sua carriera.