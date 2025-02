Milan, i big non si toccano: in estate arrivano 100 milioni

Facciamo i conti in tasca al Milan. I soldi che arriveranno in estate non sono certo pochi. Il punto della situazione

Al 15 febbraio è davvero presto per fare bilanci, ma è evidente che il Milan debba iniziare a correre forte se vuole raggiungere i propri obiettivi e guardare al futuro con serenità e ottimismo. Tutto o quasi, chiaramente, passa dalla qualificazione alla prossima Champions League.

In settimana, oltre alla cattiva notizia legata al ko contro il Feyenoord, c’è da segnalare la retrocessione al terzo posto nel ranking europeo dell’Italia, scavalcata dalla Spagna. Oggi dunque la Serie A non avrebbe le cinque squadre in Champions League. Una bruttissima notizia per il Milan, che ha davanti a se una montagna da scalare. Le prossime partite ci diranno ovviamente se la rincorsa ai primi quattro posti sia davvero fattibile o se resterà un obiettivo irraggiungibile.

Il calendario pone il Diavolo difronte ad un bivio e presto capiremo se la squadra di Sergio Conceicao sarà lì a giocarsela insieme a Lazio, Juventus, Fiorentina e Bologna. Già in questo weekend qualcosa dovrà cambiare. E’ evidente che senza i soldi della Champions League, Giorgio Furlani dovrà lavorare per far quadre i conti diversamente. La partenza di un big potrebbe avvenire, ma non certo per discorsi economici.

Milan, 100 milioni dai prestiti

Fare i conti al Diavolo non è poi così difficile e dai giocatori in prestito la somma da incassare in estate potrebbe davvero essere cospicua. Charles De Ketelaere all’Atalanta è ormai una certezza per 22 milioni di euro.

Ci aspettiamo allo stesso tempo il riscatto da parte della Juventus di Pierre Kalulu per 14 milioni di euro. Stanno facendo bene anche Yacine Adli e Tommaso Pobega, pronti a rimanere rispettivamente a Firenze e Bologna per una cifra complessiva di 20 milioni. Se la Fiorentina e i Felsinei non dovessero procedere al riscatto trovare una soluzione a quelle cifre non sarà certo complicato.

Anche dalla Turchia dovrebbero arrivare altri soldi. L’acquisto di Morata per il Galatasaray a 8/9 milioni è una formalità. Ha iniziato bene Bennacer, che il Marsiglia può acquistare per 12 milioni. Ne servono almeno il doppio, invece, per Alexis Saelemaekers, sul quale vuole puntare la Roma, ma il mercato non gli manca di certo. L’unico affare davvero complicato è chiaramente quello di Okafor. Difficile pensare, oggi, che il Napoli spenda 25 milioni per tenerselo. Ma anche senza lo svizzero l’incasso dai prestiti può essere di circa 100 milioni. Cedere i big non sembra essere una priorità.