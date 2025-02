Promesso a Galliani, il Milan è pronto a cederlo al Monza

La pista potrebbe riaprirsi in estate: il Milan è pronto a cederlo al Monza di Galliani in prestito dopo averci provato a gennaio

Il Milan si prepara per scendere in campo contro l’Hellas Verona nel turno di campionato. La sconfitta contro il Feyenoord è stata una brutta pagina, l’ennesima di questa stagione. Non c’è tempo però per guardarsi indietro, anche perché in Serie A bisogna rincorrere il quarto posto e martedì c’è il ritorno di Champions League: la rimonta si può fare, ma Sergio Conceicao ci penserà da domani in poi. Intanto, nonostante il mercato sia finito solo da pochi giorni, ci sono già le prime indiscrezioni in vista di giugno.

I rossoneri, come sappiamo, hanno fatto una piccola rivoluzione fra cessioni e acquisti. Rivoluzione che potrebbe continuare in estate con altre operazioni simili. Si parlerà di nuovo del futuro di Fikayo Tomori, vicinissimo al Tottenham nella sessione di gennaio; da capire anche cosa succederà con Theo Hernandez, con il quale la trattativa per il rinnovo sembra aver subito una brusca frenata. Sicuramente ci saranno anche operazioni minori ma pur sempre importanti.

La pista si riapre: via dal Milan in estate

Durante il mese di gennaio, in particolar modo negli ultimi giorni, il Milan è stato ad un passo dal cedere Francesco Camarda al Monza in prestito. L’operazione sembrava praticamente fatta fino a quando, all’ultimo momento, Ibrahimovic sembra averci ripensato. Il dirigente svedese ha preferito trattenere il ragazzo, che sta trovando spazio in prima squadra (è sceso in campo anche contro il Feyenoord in Champions League l’altra sera).

La pista Camarda-Monza potrebbe riaprirsi anche in estate. Se la squadra brianzola dovesse riuscire a salvarsi, i rossoneri potrebbero riaprire alla possibilità di mandare a giocare Camarda in prestito per un anno. L’operazione non è semplice perché il Monza vive una situazione di classifica davvero molto complicata: fallita l’idea Bocchetti, Galliani ha richiamato Alessandro Nesta, che aveva allenato la squadra per i primi mesi, e ora è chiamato ad un’impresa.

Camarda al Monza è una interessante possibilità per il ragazzo, che deve giocare con continuità, meglio se subito in una competizione come la Serie A. In questa stagione doveva essere una delle colonne del Milan Futuro, ma fin da subito con Fonseca è stato aggregato alla prima squadra e giocando anche diversi minuti; inoltre, l’ex allenatore lo ha schierato anche da titolare contro il Cagliari a causa dello stop di Morata. Non ha ancora trovato il primo gol ma è solo questione di tempo.