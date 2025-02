Rivoluzione Milan, che sorpresa: scelto il primo colpo dell’estate

Il Milan è pronto a continuare la sua rivoluzione in sede di calciomercato con i rossoneri che avrebbero già individuato il primo colpo in vista della prossima estate.

Conclusa la sessione di trattative invernali da protagonista, il Milan è pronto a cambiare molto del suo organico anche in vista della prossima estate.

I rossoneri non sono soddisfatti di quanto messo in mostra dalla rosa durante questa stagione e sono decisi a cambiare ancora molto in vista del prossimo campionato. Zlatan Ibrahimovic, affiancato da Geoffrey Moncada, è pronto a lavorare in sede di mercato per cercare i giusti profili da regalare a Sergio Conceicao per migliorare l’organico. La squadra sta continuando a vivere una stagione con molti alti e bassi che rischiano di pregiudicare la conquista di un posto nella prossima Champions League, un obiettivo che una società come quella del Milan non può permettersi di fallire.

Calciomercato Milan, individuato il primo colpo per la prossima stagione

Johnny Cardoso è nel mirino del Milan con il centrocampista statunitense che potrebbe raggiungere la squadra rossonera in vista dell’estate. Cercato già nel 2024, il mediano potrebbe rappresentare il giusto rinforzo per dare un’alternativa di livello internazionale alla coppia formata da Fofana e Reijnders.

Cardoso potrebbe andare ad aumentare la colonia di calciatori statunitensi presenti nell’organico del Milan che già può vantare Pulisic e Musah. Il club meneghino lo aveva cercato in passato proprio prima di acquistare Youssouf Fofana ed ora potrebbe portarlo a Milanello per andare ad aumentare le scelte sulla linea mediana.

Classe 2001, il valore del cartellino del calciatore della nazionale USA è stimato intorno ai 20 milioni di euro. Una somma che il Milan è pronto ad investire per portarlo via dal Betis e metterlo a disposizione di Sergio Conceicao. Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendere i primi contatti con la società spagnola già nelle prossime settimane per cercare di anticipare la concorrenza con il mediano che piace e non poco a diverse squadre in Premier League.

L’intenzione del Milan è quella di andare ad investire i soldi del riscatto che il Marsiglia dovrebbe versare nelle casse rossonere per Ismael Bennacer. Il club francese potrà trattenere l’algerino in rosa a fronte di 12 milioni di euro più 3 di bonus ai quali il Milan proverà ad aggiungerne altri 5 per provare a convincere il Betis a lasciar partire il proprio centrocampista.