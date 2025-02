Scambio per Ricci, il Milan lo sacrifica: se ne va al Torino

Il Milan ha scelto Ricci per il gran colpo dell’estate: per abbassare la cifra, i rossoneri sono pronti ad inserire una contropartita tecnica

Come sappiamo ormai da tempo, il Milan ha individuato in Samuele Ricci il grande obiettivo per la prossima estate. A gennaio è arrivato finalmente il grande investimento per l’attacco: 35 milioni, fra parte fissa e bonus, per arrivare a Santiago Gimenez, centravanti del Feyenoord, profilo ideale per il presente e soprattutto per il futuro. Un colpo che la società aveva rimandato per troppo tempo ma che è finalmente riuscita a fare, alzando anche il tetto massimo di 20 milioni per ogni acquisto.

Ora però bisogna fare lo stesso anche in altri reparti e il prossimo è il centrocampo. Ricci è l’uomo giusto per una serie di motivi: oltre alle indiscutibili qualità, che lo hanno reso anche un perno in Nazionale oltre che nel Torino, è italiano e conosce molto bene il campionato. Inoltre, ha l’età giusta per fare un salto di qualità di questa portata. Di recente ha rinnovato con i granata ma è un rinnovo in stile Bremer, cioè in ottica cessione. Servirà quindi un altro investimento importante ma il Milan potrebbe inserire una contropartita tecnica per abbassare la cifra.

Colpo Ricci, il Milan ci arriva con uno scambio

Il Torino è da sempre una bottega cara: l’estate scorsa ha ceduto Alessandro Buongiorno al Napoli per circa 40 milioni e ora la situazione è troppo diversa con Ricci. Per il centrocampista, un pilastro dei granata, la cifra sarà più o meno la stessa, soprattutto dopo il recente rinnovo. Il Milan lo sa benissimo ma, nonostante questo, vuole andare con forza su di lui e sta già preparando la strategia giusta per convincere Cairo.

Oltre al conguaglio economico, il Milan potrebbe aggiungere una contropartita tecnica per convincere il Torino e abbassare la cifra. Il giocatore che potrebbe finire nell’affare è Filippo Terracciano, che sta trovando molto spazio in questa stagione in rossonero ma che non ha convinto a pieno. Il giocatore piace a Vanoli perché lo ritiene perfetto per il suo 3-5-2 nel ruolo da quinto, sia a destra che a sinistra, esattamente come faceva all’Hellas Verona.

Con i rossoneri in questi mesi ha giocato più da centrocampista centrale, come faceva nelle giovanili, che da esterno, quindi lo rende ancor più versatile dal punto di vista della disposizione tattica. Il Milan ha acquistato Terracciano a gennaio 2024 per circa 5 milioni e ora la sua valutazione è più o meno la stessa.