Tre punti d’oro, il Milan vede la Champions: perché si può essere ottimisti

Il Milan batte l’Hellas Verona e conquista tre punti molto importanti: si può essere ottimisti per la corsa Champions League

Di riffa o di raffa, il Milan riesce a battere anche l’Hellas Verona. Una partita più complicata del previsto: contro la peggior difesa del campionato, reduce dai cinque gol presi contro l’Atalanta, i rossoneri non sono riusciti a creare grosse opportunità da gol. Nel secondo tempo però la musica è cambiata anche grazie alle sostituzioni ad inizio ripresa, ormai diventate un classico di Sergio Conceicao: al 46′, dentro Leao ed Alex Jimenez, cioè i due che hanno confezionato la rete di Santiago Gimenez, già a quota due gol in due partite di campionato (prima volta a San Siro).

Il gioco latita ma questo è inevitabile: con partite ogni tre giorni, per Conceicao e la squadra è impossibile lavorare sul campo e sugli aspetti da migliorare. Ecco perché in questa fase della stagione la cosa importante è vincere, soprattutto per una squadra che deve rincorrere ad ogni costo il quarto posto in classifica per la qualificazione in Champions. E i tre punti di questa sera sono fondamentali.

Il Milan vede la Lazio

La Lazio nel pomeriggio ha pareggiato 2-2 contro il Napoli in casa, questo significa che il Milan ha guadagnato due punti ed è attualmente a -5 dal quarto posto ma, ricordiamo, sempre con l’asterisco per la partita in meno: i rossoneri devono ancora recuperare la sfida col Bologna al Renato Dall’Ara, che non è stata ancora fissata in assenza di date. Se ne riparlerà più avanti, probabilmente solo se il Milan verrà eliminato dalla Champions League nelle prossime settimane.

In caso di vittoria contro il Bologna, tutt’altro che scontata visto l’ottimo cammino della squadra di Vincenzo Italiano, il Milan arriverà quindi a soli due punti dal quarto posto, sempre se nel frattempo riuscirà a tenere questo passo. I rossoneri, lo sappiamo, non danno alcun tipo di garanzie dal punto di vista dei risultati e questa sera, contro l’Hellas Verona, lo hanno dimostrato di nuovo. Questa partita sarebbe potuta finire tranquillamente in pareggio senza la giocata di Alex Jimenez e di Leao.

Insomma, c’è modo di essere ottimisti per il raggiungimento del quarto posto che, come sappiamo, è il grande obiettivo e traguardo per RedBird per aspetti di natura economica. Champions League che potrà significa conferma per Sergio Conceicao, che ha grosse possibilità di rinnovare il suo contratto con i rossoneri se riuscisse a farcela.