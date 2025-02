A 40 milioni si chiude: il Milan ha già fissato il prezzo

Non ci sono soste per il Milan dal punto di vista del calciomercato con i rossoneri che sono già al lavoro per cercare di capire quali mosse mettere in atto durante l’estate.

Uno dei club che ha cambiato maggiormente la propria rosa in questo inverno è stato sicuramente il Milan che non sembra avere l’intenzione di fermarsi in vista della prossima stagione.

La stagione altalenante del Milan ha portato la dirigenza a cambiare molto durante gli ultimi mesi. Dall’arrivo di Sergio Conceicao al posto di Paulo Fonseca il club meneghino ha apportato diversi cambiamenti all’organico con molti calciatori che hanno salutato e altrettanti che sono arrivati. Prima di capire quali pedine portare in rossonero in vista della prossima estate il Milan deve capire chi sarà sacrificato sul mercato per fare cassa e nelle ultime ore appare sempre più vicino l’addio di un giocatore che fino a poco tempo fa sembrava destinato al rinnovo.

Calciomercato Milan, cessione pronta per circa 40 milioni di euro

Le strade del Milan e di Theo Hernandez appaiono destinate a dividersi in vista della prossima stagione con i rossoneri che potrebbero cedere il giocatore per una somma intorno ai 40 milioni di euro. Il rinnovo sembra cosa fatta durante la fine del 2024 ma le trattative hanno subito un brusco rallentamento ed il giocatore appare più vicino all’addio.

La stagione che Theo Hernandez sta vivendo è sicuramente la peggiore da quando veste la maglia del Milan per quello che riguarda il rendimento. Il terzino francese risulta spesso tra i peggiori in campo nelle partite del Milan con il club che starebbe valutando una sua partenza in estate per fare cassa e cercare un nuovo terzino sinistro.

Il prezzo che il club fa del cartellino del terzino si aggira intorno ai 40 milioni di euro con diverse squadre che sono interessate al suo acquisto. Durante il mese di gennaio si era fatto avanti il Como che però non incontra i favori del calciatore che vuole restare ad alti livelli. Il Real Madrid ed il PSG sono pronti a fare un tentativo in estate e potrebbero tranquillamente accontentare le richieste economiche del Milan.

In questo momento il Milan non sembra intenzionato a riconoscere i sei milioni di euro all’anno richiesti dall’entourage del calciatore per il rinnovo. Se non dovesse giungere la firma prima della fine del campionato il Milan si troverebbe nella situazione di dover cedere il terzino della nazionale francese per non rischiare poi di perderlo a costo zero durante l’estate del 2026.