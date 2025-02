Il nazionale italiano sta per andare in Serie B, il Milan vuole prenderlo in estate

Il Milan potrebbe acquistarlo in estate a costi contenuti in seguito ad una probabile retrocessione: tutti i dettagli

Nel mercato di gennaio abbiamo visto una contro tendenza in casa Milan sul mercato. Se fino alla scorsa estate c’era un certo rifiuto verso i giocatori italiani, in questo inverno qualcosa è cambiato. Probabilmente ha inciso e non poco la difficoltà che la società ha riscontrato l’estate scorsa per quanto riguarda gli incastri delle liste. Che ha creato diversi problemi evidentemente non calcolati. Ora però si cambia, ed è palese. Riccardo Sottil, acquistato dalla Fiorentina a sorpresa, è la palese prova.

E si continuerà anche in estate considerato che l’obiettivo numero uno per il mercato è Samuele Ricci del Torino, e attenzione anche a Lorenzo Lucca dell’Udinese, che potrebbe affiancare Santiago Gimenez per la prossima stagione. A questi potrebbero aggiungersi ovviamente anche altri e uno di questi gioca attualmente in Premier League ma rischia la retrocessione in Championship, la Serie B inglese. In Italia lo abbiamo visto nella scorsa stagione e con ottimi risultati, ma ora il Milan starebbe pensando di riportarlo nel nostro paese.

Il Milan vuole riportarlo in Italia

Dopo un’ottima stagione con la maglia del Frosinone, con il quale ha sfiorato una clamorosa salvezza, Okoli è stato ceduto al Leicester dall’Atalanta, squadra che ne deteneva il cartellino. In Premier League però sta facendo i conti con delle evidenti difficoltà, lui così come tutta la squadra, che è attualmente in piena zona retrocessione. Il suo bottino quest’anno è di 19 presenze fra tutte le competizioni ma non ha avuto un buon impatto sul campionato, tant’è che starebbe spingendo per tornare in Serie A.

Il Milan potrebbe approfittare di due cose: della volontà del ragazzo, classe 2001, di voler tornare in Italia e, allo stesso tempo, della probabile retrocessione del Leicester in Championship. Un doppio scenario che favorirebbe ovviamente la squadra rossonera, che potrebbe decidere di acquistarlo a costi molto contenuti per migliorare il reparto di difesa e aggiungere un tassello interessante.

Ad oggi il Milan ha 4 centrali a disposizione: Thiaw, Tomori, Pavlovic e Gabbia. Di questi quattro nessuno ha il futuro assicurato al Milan ed è per questo che la società rifletterà su una possibile rivoluzione di tutto il reparto. Okoli potrebbe rappresentare un ottimo elemento da inserire in rosa come prima o quarta riserva: è giovane ed è italiano, quindi facilmente inseribile nelle liste. Potrebbe costare 10 milioni.