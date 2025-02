La bomba è servita: l’annuncio su Djokovic ribalta tutto

Clamoroso Djokovic, la verità è stata finalmente svelata: l’annuncio spiazza tutti i tifosi, i dettagli

Per Novak Djokovic è stato un inizio di 2025 difficile con l’infortunio durante il quarto di finale dell’Australian Open contro Carlos Alcaraz. La leggenda del tennis ha lavorato duro in queste settimane per recuperare il prima possibile e, a quanto pare, sembra pronto già per l’ATP 500 di Doha, torneo che inizierà la prossima settimana: al primo turno, si ritroverà di fronte Matteo Berrettini.

L’obiettivo di Djokovic è vincere il suo trofeo numero 100 e ci riproverà nella capitale del Qatar dopo aver mancato l’obiettivo dell’Australian Open, vinto per la seconda volta di fila dal nostro Jannik Sinner (che intanto va verso la squalifica di tre mesi dalla WADA per il caso Clostebol). Il serbo è stato piuttosto chiaro a Vijesti: “La lesione è guarita quasi al 100% e sono pronto per nuovi successi, lo staff medico mi ha dato il via libera per allenarmi e prepararmi per i prossimi impegni“.

Sorpresa Djokovic, tutte le voci erano false

Nessun problema quindi per Djokovic che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà regolarmente in campo a Doha per il torneo ATP 500: “Sto rispettando la mia tabella di marcia. Grazie a Dio mi sono ripreso in fretta e spero che a Doha possa arrivare il titolo numero 100. Lo cerco dall’ottobre dello scorso anno“, ha detto ancora il serbo, ammettendo quindi che l’idea del 100esimo trofeo è molto forte nella sua testa e cercherà di realizzarla in ogni modo.

Nessun dubbio quindi sul rientro di Djokovic come lui stesso ci ha annunciato. Eppure, negli ultimi giorni si erano sparse voci in merito ad un suo possibile forfait per il torneo di Doha a causa di uno stop di due mesi. Evidentemente, si tratta solo di indiscrezioni sbagliate. In merito è intervenuto Mark Petchey, l’ex tennista, che ha voluto mandare un messaggio ai fan del serbo: “Nole è molto più avanti con il recupero e dovrebbe essere in buona forma già a Doha. Pochi giorni dopo l’infortunio in Australia, circolavano voci secondi cui sarebbe tornato direttamente a Monte Carlo o a Madrid. Voglio dare ai tifosi un consiglio molto semplice: non credete mai a nulla di ciò che leggete su di lui“. Messaggio molto chiaro e diretto: su Djokovic non bisogna dare niente per scontato. Lo vedremo presto in campo contro ogni pronostico.