L’affare si chiude a 35 milioni: un altro bomber al Milan

Il calciomercato rossonero vicino alla svolta: Ibrahimovic punta su un nuovo bomber, super colpo da 35 milioni di euro

Dopo aver incassato una clamorosa sconfitta in casa del Feyenoord, il Milan è chiamato alla rimonta per sperare di rimanere in Champions League. Martedì prossimo San Siro sarà una bolgia e la squadra di Conceicao dovrà dare il massimo per superare gli olandesi dopo l’1-0 dell’andata.

Al netto del successo in Supercoppa italiana, l’annata del Milan è stata caratterizzata più da bassi che da alti. Momenti difficili, complicati, contornati da diversi investimenti arrivati durante la sessione invernale di calciomercato che ancora faticano a ingranare nel modo giusto. Soprattutto l’attacco è stato al centro di un restyling profondo, con le firme di Gimenez e Joao Felix che di certo – alla lunga – porteranno gol e fantasia al reparto avanzato del ‘Diavolo’.

In ottica futura, però, non è affatto finita qui. Perché la dirigenza di Via Aldo Rossi ha intenzione di operare in maniera massiccia anche in vista dell’estate. E proprio l’attacco rischia di subire nuovi ritocchi che darebbero sicuramente più scelta a Sergio Conceicao. Un nome in particolare scatena le fantasie della dirigenza meneghina: è tra i grandi bomber della Serie A.

Non solo Gimenez: Milan, nuovo bomber dalla Serie A

L’investimento fatto nel mese di gennaio per Santiago Gimenez è sotto gli occhi di tutti. Il Milan crede tantissimo nel 23enne messicano, di origini argentine. Ma per il prossimo futuro non basterà: la rivoluzione attesa nel reparto avanzato potrebbe coinvolgere uno dei bomber più apprezzati della Serie A.

Il Milan, da mesi, segue Lorenzo Lucca che con la maglia dell’Udinese sta mostrando numeri e prestazioni da primo della classe. Il 24enne di Moncalieri si è trasferito dal Pisa in bianconero per appena 8 milioni di euro: adesso la sua valutazione è quadruplicata. A parlarne su ‘X’ è il giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur che sostiene come i rossoneri – insieme ad altri club – siano interessati alla punta italiana che potrebbe già lasciare Udinese durante il prossimo calciomercato estivo.

Secondo Konur anche Atalanta, Roma, Juventus e Napoli starebbero seguendo con grande attenzione gli sviluppi che riguardano l’ex Ajax, cresciuto tra le giovanili del Torino e del Vicenza. In tal senso la società friuliana avrebbe già fissato il prezzo per l’eventuale addio del bomber classe 2000: davanti ad un’offerta di 30-35 milioni di euro, come riferito da Konur, se ne potrà parlare. L’Udinese difficilmente farà sconti.

Lucca, in questa sua prima e forse unica stagione in maglia bianconera, ha già segnato 11 reti in 26 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia. Numeri impressionanti, che potrebbero spingere il Milan a puntare pure su di lui in vista della stagione 2025/26. Staremo a vedere.