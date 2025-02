@ML – Maignan abbandona l’intervista di DAZN: problemi col rinnovo? No, ecco cosa è successo

Il portiere del Milan protagonista della serata nel post gara contro il Verona davanti alle telecamere di DAZN. Ecco cosa è successo

E’ stato un sabato sera da spettatore non pagante quello di Mike Maignan. Dopo l’errore di Rotterdam, il portiere francese ha vissuto un match davvero tranquillo contro il Verona. I gialloblu sono arrivati a San Siro pensando solamente a non prenderle. In avanti così non hai mai creato dei problemi al numero 16, che in un paio d’interventi non si è mostrato sicuro. Alla fine, però, la porta è rimasta inviolata e si può guardare con serenità alla sfida di martedì contro il Feyenoord.

Nel post gara, è toccato a Mike Maignan presentarsi davanti alle telecamere. Il portiere francese è diventato così il protagonista della serata davanti le telecamere di DAZN: “Volevamo vincere, era importante ottenere i tre punti e l’abbiamo fatto. Adesso penseremo alla gara di ritorno col Feyenoord. Noi vogliamo sempre fare risultato”.

Ha esordito il francese che poi è stato invitato a commentare il momento che sta vivendo: “Non è il miglior periodo della mia carriera, ma la cosa importante che resto positivo. Ho ancora fiducia in me stesso, devo continuare a lavorare”.

Milan, Maignan abbandona l’intervista: come sono andate le cose

L’intervista si è conclusa però con dei fraintendimenti. Alla domanda dei colleghi sul rinnovo, il portiere rossonero ha lasciato l’intervista. Un gesto che ha fatto scattare l’allarme tra i tifosi del Milan. Tra i social, dove il video è diventato virale, si è diffuso il panico.

Ma la spiegazione di quanto successo in realtà è molto semplice. E’ stato il Milan a fare chiarezza sostenendo che Mike Maignan non ha lasciato l’intervista di DAZN per non rispondere a una domanda sul rinnovo, ma per problemi tecnici. Il collegamento si è interrotto e il giocatore, come anche l’inviato di DAZN, non hanno assolutamente sentito la domanda. Una precisazione doverosa, confermata anche dall’emittente televisiva.

Per Mike Maignan non ci sono problemi sul rinnovo. Un rinnovo che porterà il portiere entro poco tempo a prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno 2029. Nel futuro del francese c’è ancora il Milan, nonostante questi giorni non certo facili. Ma il Diavolo crede tanto nel suo giocatore, al quale è stata data la fascia da capitano non certo per caso.