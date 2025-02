Sinergia Milan-Real Madrid, nuovo affare in estate

Il club rossonero potrebbe fare una nuova operazione di mercato con i blancos: ecco quale.

Nella sessione invernale del calciomercato la dirigenza del Milan ha provato a sistemare un po’ la squadra, ma in estate ci sarà altro lavoro da fare. I prossimi mesi serviranno per valutare bene chi c’è oggi e chi andrebbe preso domani.

L’idea è sempre quella di avere il giusto mix tra giovani ed esperti. C’è un reparto scouting che lavora intensamente per segnalare i talenti più promettenti che potrebbero sprigionare il loro potenziale con la maglia rossonera. Sempre importante assicurarseli prima che il prezzo diventi troppo alto e diventino preda delle solite big d’Europa, in particolare quelle della Premier League.

Dal Real Madrid al Milan: un nuovo trasferimento in estate?

Ci sono diversi giovani che stanno ben figurando in Serie A e uno di questi è Nico Paz, in forza al Como e che finora ha collezionato 5 gol e 4 assist in 22 presenze. Il 20enne spagnolo sembra davvero un talento con delle prospettive molto interessanti. Il Milan e altre squadre lo stanno monitorando con grande attenzione.

Nello scorso calciomercato estivo il Como lo ha comprato per 6 milioni dal Real Madrid, che però ha tre clausole di riacquisto a proprio favore: da 9 milioni nel 2025, da 10 milioni nel 2026 e da 11 milioni nel 2027. Se non dovesse esercitarne nessuna, avrebbe comunque la possibilità di incassare il 50% del prezzo di rivendita, oltre a quella di pareggiare l’offerta di un altro club per riprendersi eventualmente il calciatore. I blancos hanno chiuso un accordo ben blindato quando hanno dato il via libera alla cessione di Paz, sapendo che si tratta di un ragazzo davvero promettente.

Il Como sapeva benissimo di correre il rischio di valorizzare Paz e poi di perderlo per una cifra non eccessiva. Bisognerà attendere fine stagione per capire cosa vorrà fare il Real Madrid, se deciderà di riacquistare il cartellino per dare una chance al ragazzo oppure per rivenderlo. In alternativa, potrebbe lasciare la palla al Como e limitarsi a incassare metà del prezzo di una eventuale vendita. Sicuramente, il club lombardo valuta il suo fantasista oltre 20 milioni di euro.

In questi giorni si sta parlando soprattutto dell’Inter come pretendente, ma il Milan è in agguato. I rapporti tra il club rossonero e il Real Madrid sono molto buoni. Vedremo se si verificherà un altro affare di mercato sull’asse Milano-Madrid.