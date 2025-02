Stavolta è finita davvero: con Theo Hernandez salta tutto

Il futuro di Theo Hernandez sembra ormai scritto: è tutto saltato e adesso è finita davvero, i tifosi non riescono a crederci

Il Milan si appresta a vivere settimane di grande importanza, in campo come lontano dal rettangolo verde. L’obiettivo quarto posto rimane fondamentale per la squadra allenata da Sergio Conceicao, chiamato ad uno sforzo ulteriore per ritrovarsi a fine stagione con la qualificazione alla prossima Champions League in tasca.

Ecco, proprio la Champions. Un cruccio, in questo momento, dopo l’amara sconfitta in casa del Feyenoord ed in attesa di scendere in campo tra poche ore per il ritorno a San Siro. Un momento delicato per il ‘Diavolo’, anche in ottica calciomercato per quelli che sembrerebbero essere i piani in vista dell’estate. Tra i nomi che stanno monopolizzando l’attenzione vi è certamente quello di Theo Hernandez che, a conti fatti, rischia di essere il nome illustre che finirà tra le cessioni durante il calciomercato estivo.

Il francese sta inanellando una serie di prestazioni assolutamente insufficienti, indispettendo i tifosi e portando la dirigenza di Via Aldo Rossi a fare le dovute valutazioni per il futuro. Il capitolo rinnovo è ancora aperto ma tutt’altro che vivo: servirà altro per sperare in un’accelerata nei prossimi mesi. D’altronde il tempo inizia a scarseggiare ed il contratto del terzino, in scadenza nel giugno 2026, rischia di regalare non poche ansie ai tifosi del Milan.

Rinnovo ad una condizione: Theo Hernandez al bivio

Dal futuro di Theo Hernandez dipenderà parte della strategia rossonera durante il mercato estivo. E a fare il punto a riguardo, poche ore fa su ‘X’, è stato il giornalista turco Ekrem Konur. L’esperto di mercato si è espresso spiegando nel dettaglio la situazione: la cessione è un’opzione concreta.

Secondo Konur Theo Hernandez potrebbe effettivamente finire sul mercato. O meglio, il tanto vociferato rinnovo tornerebbe ad avvicinarsi solo nel caso in cui le prestazioni del nazionale francese tornino su livelli decisamente più alti. Ultimamente Theo Hernandez è apparso più e più volte sulla lista dei bocciati, un momento difficile che non aiuta di certo le trattative per trovare un accordo e prolungare oltre il 2026 con il Milan.

Se la situazione dovesse rimanere questa, dunque, senza un cambio di marcia da parte dell’ex Real Madrid, Theo Hernandez si ritroverebbe in un lampo con le valigie in mano. Le pretendenti, d’altronde, non mancano. Dal PSG a diversi club di Premier League fino al Real Madrid che – non è da escludere – potrebbe pure pensare al suo ritorno dopo la cessione per appena 20 milioni di euro al club rossonero nel luglio 2019.