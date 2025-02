Torna per restare, Conceicao ha già dato il suo ok

Il riscatto del giocatore è tutt’altro che certo: il Milan aspetta e nel frattempo pensa di trattenerlo, tutti i dettagli

Il Milan è stato protagonista del mercato di gennaio, in particolare nelle ultime ore. In maniera un po’ confusa e improvvisata, la società ha comunque fatto un buon lavoro andando a migliorare la rosa a disposizione di Sergio Conceicao. Ora è tempo di pensare soltanto al campo e al raggiungimento dell’obiettivo massimo e indiscutibile: la qualificazione alla prossima Champions League, traguardo molto caro alla proprietà per una questione economica.

Dopodiché, in estate bisognerà continuare il lavoro fatto in estate e proseguire in questa rivoluzione della rosa. Il Milan spera di andare in Champions League perché senza potrebbe essere costretto a vendere uno dei big, con Theo Hernandez in prima fila (che era già stato venduto al Como a gennaio) soprattutto in caso di mancato accordo per il rinnovo. Attenzione però al tesoretto che può arrivare dai riscatti dei giocatori ceduti in prestito l’estate scorsa, ma alcuni di questi non sono ancora certi.

Riscatto in discussione: il Milan può tenerlo

Kalulu sta facendo bene alla Juventus e i 14 milioni pattuiti dovrebbero essere regolarmente versati al Milan. Più di qualche dubbio, invece, sulla decisione della Fiorentina su Yacine Adli, anche lui ceduto in prestito con diritto di riscatto a 13 milioni. Il francese ha fatto molto bene nella prima parte di stagione in viola, protagonista di una squadra che, in ogni caso, sta facendo un ottimo campionato con Raffaele Palladino, ma a giugno la società farà più di una riflessione sulla permanenza di Adli.

Se alla fine la Fiorentina dovesse decidere di non riscattarlo, l’ex Bordeaux farà ritorno al Milan e a quel punto i rossoneri potrebbero anche pensare di tenerlo. Potrebbe tornare utile a Conceicao, sempre se il portoghese alla fine sarà confermato come allenatore del Milan (tutto dipende dalla qualificazione in Champions League) anche se è più probabile che si cercherà una nuova sistemazione.

In ogni caso è tutto ancora soltanto un’ipotesi perché Adli alla Fiorentina si sta meritando il riscatto, anche se sta affrontando un periodo più complicato (anche a causa di problemi fisici che lo hanno limitato). Il centrocampo sarà un tema caldissimo dell’estate milanista: Samuele Ricci del Torino è il primo grande obiettivo e si farà di tutto per acquistarlo. Fofana e Reijnders verso la conferma, da valutare invece la posizione di Musah.