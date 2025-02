Accordo verbale già raggiunto: il Milan lo cede in Premier in prestito

Un giocatore non fondamentale per il progetto tecnico rossonero potrebbe finire in Inghilterra: ecco chi lo vuole nella prossima stagione.

Nell’ultima sessione invernale del calciomercato il Milan ha fatto dei cambiamenti nella propria squadra, con cinque partenze e cinque nuovi arrivi. Avrebbero potuto essere anche di più.

Tra i giocatori che la società rossonera era pronta a cedere c’era anche Samuel Chukwueze, che da quando è in Italia non ha mai pienamente convinto. L’investimento da circa 21 milioni di euro più bonus non ha portato i risultati sperati, anche se il nigeriano in qualche partita ha saputo comunque incidere. Ma ha fatto troppo poco e per questo c’era la disponibilità ad valutare delle offerte.

Calciomercato Milan, Chukwueze volerà in Inghilterra?

Alla fine Chukwueze è rimasto al Milan, però è stato davvero a un passo dal trasferimento al Fulham. Per una mancanza di tempi tecnici per chiudere l’operazione, l’esterno nigeriano non è andato a Londra.

Stando a quanto aveva rivelato Matteo Moretto di Relevo, si trattava di un’operazione da circa 30 milioni che prevedeva un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Sarebbe servito un po’ più di tempo per definire meglio i dettagli e sistemare anche ogni aspetto burocratico. Non è escluso che le parti possano tornare a risentirsi a giugno.

In Premier League c’è anche un’altra società che monitora la situazione di Chukwueze: l’Aston Villa. I Villans sono allenati da Unai Emery, che ai tempi del Villarreal ha lavorato con l’esterno nigeriano. Se non dovesse esserci subito un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo, non va scartata l’ipotesi di un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto.

Il nazionale nigeriano ha messo assieme 4 gol e 1 assist in 26 presenze stagionali, in totale con il Milan è a quota 7 reti e 4 assist in 59 partite. Le aspettative erano più elevate, vedremo se nei prossimi mesi riuscirà a dare un contributo positivo alla squadra rossonera. È una riserva e deve essere bravo a farsi trovare pronto quando Sergio Conceicao lo farà entrare.

La sensazione è che comunque nel prossimo calciomercato estivo maturerà la sua cessione. L’Aston Villa o un’altra società della Premier League potrebbe portarlo in Inghilterra.