Ansia Fofana, i tifosi del Milan restano gelati alla notizia

Il centrocampista francese è finito nel mirino di una big europea: potrebbe arrivare un’offerta importante nel mercato estivo.

Sicuramente Youssouf Fofana è il calciatore dal miglior rendimento tra quelli arrivati a Milanello l’estate scorsa. Dopo alcune partite di “rodaggio”, il livello delle sue prestazioni è cresciuto e c’è stata la conferma che il Milan ha fatto bene a investire circa 25 milioni di euro (bonus inclusi).

La trattativa con il Monaco è stata abbastanza lunga, dato che il club rossonero sperava di risparmiare più possibile sfruttando il fatto che il giocatore andava in scadenza di contratto a giugno 2025. Alla fine l’affare è andato in porto e lui è diventato un titolarissimo della squadra. Ha giocato con tanta continuità, pure troppa, ma non c’era una un’alternativa e sia Paulo Fonseca prima che Sergio Conceicao dopo non hanno potuto farlo rifiatare.

Nella scorsa finestra invernale del calciomercato è arrivato Warren Bondo dal Monza e proprio lui, una volta che sarà totalmente recuperato dall’ultimo infortunio, dovrebbe essere il vice Fofana nella mediana milanista. Vedremo se sarà all’altezza.

Calciomercato Milan, super offerta per Fofana?

Da un po’ di partite Fofana non è al 100% della condizione fisica, avrebbe effettivamente bisogno di giocare meno per ritrovare un po’ più di brillantezza. Giocando ogni 3 giorni non è semplice. Ad ogni modo, è innegabile che l’ex Monaco sia tra i più positivi del Milan in questa stagione.

Se le sue prestazioni torneranno ad essere di alto livello, è anche probabile che arrivino delle offerte nella prossima sessione estiva del calciomercato. Attenzione alle società della Premier League. È già trapelato l’interesse del Chelsea, che non avrebbe problemi a offrire almeno 50 milioni di euro per provare a strappare il centrocampista al Milan.

Dall’Inghilterra possono arrivare più proposte per diversi calciatori rossoneri. A gennaio-inizio febbraio ci sono stati tentativi per Strahinja Pavlovic, Fikayo Tomori e Samuel Chukwueze. Alla fine, sono tutti rimasti a Milano. Vedremo se in estate ci saranno altre proposte per loro o per altri giocatori della squadra di Conceicao.

In Premier League i soldi non mancano e talvolta possono arrivare offerte irrinunciabili o quasi. Basti pensare a quanto successo con Sandro Tonali, ceduto al Newcastle United per 60 milioni più bonus nell’estate 2023.