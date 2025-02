Classifica ATP, ecco come cambia dopo la squalifica di Sinner

Come cambia la classifica ATP con la squalifica di Sinner: il tennista altoatesino rischia di perdere il primo posto? La situazione

Era partito nel modo giusto il 2025 di Jannik Sinner, vincitore per la seconda volta di fila dell’Australian Open a Melbourne nelle scorse settimane. Un successo che gli ha permesso di confermarsi primo al mondo nella classifica ATP, traguardo conquistato l’anno scorso grazie a tutti gli obiettivi raggiunti. Nelle ultime ore, però, è arrivata la notizia più attesa: in seguito ad un settlement agreement, il tennista altoatesino ha concordato con la Wada una squalifica di tre mesi.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno visto che la sentenza del TAS di Losanna era attesa per metà aprile. Invece, tutto risolto: per come si era messa la situazione, tre mesi di stop sono un buon risultato. In questi mesi ovviamente non potrà partecipare ad alcun torneo e questo rischia di mettere in discussione il suo primato nella classifica ATP, con Zverev e Alcaraz alle calcagna. Ma per loro raggiungere Sinner è tutt’altro che semplice.

Sinner squalificato, come cambia la classifica ATP

I punti di Sinner in classifica sono tantissimi: 11830. Zverev, secondo in classifica, è a 8135, mentre Alcaraz, terzo, è a 7510. Si tratta quindi di un bel distacco coi due. Da non considerare la quarta posizione, occupata al momento da Fritz, che è a 5100 punti: una distanza abissale e impossibile da colmare in questi tre mesi. Ed è difficile farlo anche per il secondo e il terzo, ma non impossibile.

Al termine dei tre mesi di squalifica, i punti di Sinner scenderanno a 9730 per un totale di 1600 punti persi (non potrà infatti difendere i 1000 punti della vittoria a Miami, i 400 della semifinale a Monte Carlo e i 200 dei quarti di Madrid). Nel frattempo si giocheranno 4 tornei ATP 1000 di mezzo, ed è per questo che, ad esempio, per Zverev è possibile raggiungerlo: difficile, ma non impossibile.

Ancor più difficile è invece l’impresa per Alcaraz, e non solo perché c’è un divario più grande: lo spagnolo deve confermare i risultati dello scorso anno che sono stati migliori rispetto a quelli di Zverev. A Carlos, insomma, servono la bellezza di 3820 punti per raggiungere Sinner. Tutto ciò in soli 3 mesi e con pochi tornei disponibili. Insomma, l’altoatesino, che sconterà la sua squalifica fra il 9 febbraio al 4 maggio, potrà tornare ad allenarsi soltanto dal 13 aprile. Il periodo di stop finirà giusto in tempo per gli Internazionali d’Italia, in programma dal 7 maggio.