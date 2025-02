Dal Napoli al Milan, Ibrahimovic pronto al colpo capolavoro

Il calciomercato è un argomento sempre vivo in casa Milan con i rossoneri che pensano alle possibili trattative della prossima stagione e Ibrahimovic guarda con attenzione al Napoli.

La vittoria contro il Verona ha riportato il sorriso alla formazione di Sergio Conceicao che si appresta ad affrontare il Feyenoord nel ritorno degli spareggi di Champions League.

Se la squadra è completamente concentrata su quelle che sono le questioni di campo, la dirigenza rossonera è alle prese con le valutazioni in vista della prossima stagione per cercare di sistemare la rosa a disposizione del tecnico portoghese. Sono molte le idee che in queste settimane stanno valutando i dirigenti del club meneghino con Ibrahimovic che vorrebbe provare a portare a Milano un calciatore del Napoli poco utilizzato da Antonio Conte in questa stagione.

Calciomercato Milan, assalto in casa Napoli: affare per l’estate

Il Milan avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli andato in rete contro la Lazio che in questa stagione ha trovato poco spazio alla corte di Antonio Conte. La volontà dei rossoneri è quella di provare a portare il giocatore a Milanello in estate sfruttando la volontà della punta di giocare con maggiore continuità.

Giacomo Raspadori sta vivendo una stagione in chiaroscuro al Napoli con la punta classe 2000 che, quando viene chiamata in causa, si rivela sempre preziosa per la squadra partenopea. Antonio Conte, però, spesso lo ha considerato il terzo attaccante a sua disposizione preferendo sempre Romelu Lukaku al centro dell’attacco e Giovanni Simeone come prima alternativa.

La rete messa a segno contro la Lazio potrebbe cambiare le sorti del prosieguo del campionato dell’ex giocatore del Sassuolo ma la sensazione è che non sia una priorità per Conte in vista della prossima stagione. Il Milan potrebbe offrire maggiore continuità all’attaccante considerato il fatto che Raspadori può agire sia da prima punta che come trequartista e che Sergio Conceicao ha la volontà di portare pian piano il suo 4-4-2 anche in rossonero.

Il costo del cartellino dell’attaccante si aggira intorno ai 18 milioni di euro con il Milan che potrebbe investire parte dei soldi messi a bilancio per Tammy Abraham, destinato al ritorno alla Roma alla fine della stagione. L’inglese è infatti in prestito secco e non rientra nei piani del club in ottica futura con il Milan pronto a dare l’assalto ad una nuova punta per completare il suo reparto offensivo.