Dalla Juve al Milan: l’affare decolla in estate

Il calciomercato estivo può rivelare un duello clamoroso tra Juventus e Milan: la stella al centro di un derby tutto italiano, colpo da sogno

La vittoria di misura contro l’Hellas Verona grazie al gol di Santiago Gimenez porta ossigeno alla classifica del Milan che da qui a fine stagione non potrà permettersi ulteriori passi falsi. L’obiettivo è sempre lo stesso, in attesa di capire se proseguirà il cammino europeo: qualificarsi per la prossima Champions League.

Un quarto posto che inciderà parecchio sulle finanze da riversare in sede di calciomercato per rinforzare una rosa che – è evidente – necessita di diversi accorgimenti. Discorso straordinariamente simile a quello che fa la Juventus di Thiago Motta. Dopo un inizio difficile i bianconeri sembrano tornati in carreggiata, pronti a dare battaglia proprio ai rossoneri in ottica quarto posto. Ci sarà dunque da sudare, in campo, fino alla fine.

Ma anche altrove. Perché la sfida tra bianconeri e rossoneri, come spesso è accaduto in passato, potrebbe ‘trasferirsi’ anche in sede di calciomercato. Il Milan dovrà fare i conti con il possibile addio di Leao e l’eventuale acquisto a titolo definitivo di Joao Felix. Senza contare, poi, le dinamiche che riguardano Dusan Vlahovic ed una partenza dalla Torino bianconera che pare praticamente scontata dopo l’esplosione di Kolo Muani.

Ma è la difesa il reparto nel quale Juventus e Milan proveranno a darsi battaglia per un grandissimo colpo. Può arrivare in Serie A uno dei centrali più forti al mondo: così Ibrahimovic è pronto a sfidare la Vecchia Signora.

Milan-Juve, è il sogno per la difesa

Il focus della Juventus nel mese di gennaio è stato tutto – o quasi – sulla difesa. Renato Veiga, Alberto Costa e Lloy Kelly. Un trittico per tappare le falle lasciate da Bremer e Cabal, che rientreranno dall’infortunio a fine stagione. Ma per l’annata che verrà c’è un altro nome che a Giuntoli piace da morire.

Si tratta di Ronald Araujo, difensore uruguagio per il quale il dt bianconero ha fatto più di un tentativo durante la sessione invernale di calciomercato. Nulla da fare, il Barcellona ha resistito arrivando a rinnovare il contratto del 25enne di Rivera addirittura fino al 2031. Nonostante ciò, secondo quanto riferito da ‘Mundo Deportivo’ Hansi Flick continuerebbe a preferire Cubarsi, Inigo Martinez ed Eric Garcia per la prossima stagione. Senza contare che a Barcellona a giugno, a parametro zero, arriverà Jonathan Tah.

Ecco quindi che la possibilità di un addio di Araujo potrebbe interessare parecchio alla Juve ma anche al Milan che al centro della retroguardia potrebbe dire addio ad almeno uno tra Tomori, Thiaw e Pavlovic in estate. Araujo, 25 anni, viene valutato parecchio dai catalani che punterebbero a fare cassa per finanziare il mercato in entrata: si parlerebbe di circa 45-50 milioni di euro. Juve e Milan sono avvisate.