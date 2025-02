La decisione è presa, non c’è nulla da fare: il Milan gli dice addio

A giugno il calciatore può lasciare definitivamente il Milan, ma restare in Serie A. Il punto della situazione in vista della prossima stagione

Il minutaggio non sembra lasciare davvero dubbi. Per il giocatore il futuro appare sempre più lontano dal Milan, ma ancora in Serie A, in una squadra di alto livello.

Stiamo facendo rifermento a Yacine Adli, che sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia della Fiorentina. Il calciatore ha giocato più di 1300 minuti, raccogliendo venti presenze in Serie A e quattro in Conference League.

Il francese, che il prossimo 29 luglio compirà 25 anni, è di fatto diventato una pedina importante dello scacchiere di Raffaele Palladino. Il tecnico ex Monza può disporre di diversi calciatori in mediana, ma il giocatore di proprietà del Milan ha comunque ritagliarsi il suo spazio, risultando spesso decisivo.

Yacine Adli è riuscito anche a trovare la via della rete. Ne sa qualcosa proprio il Diavolo, che ha subito, lo scorso 6 ottobre, allo stadio Franchi di Firenze, il primo centro dell’ex Bordeaux, che si è poi ripetuto contro il Como, il 24 novembre, e con la Lazio, il 26 gennaio. E’ arrivato, inoltre, un gol contro The New Saints, in Conference League, e ben quattro assist.

Milan, Adli resta a Firenze: scambio con la Fiorentina?

La Fiorentina, così, sta pensando seriamente di tenersi Yacine Adli, che può essere riscattato per una cifra sui dieci milioni di euro. Una cifra non certo elevata, ma che permetterebbe al Milan di mettere a bilancio una buona plusvalenza. Questi soldi, inoltre, verranno reinvestiti sul mercato. Chissà però che non vengano utilizzati per fare altri affari proprio con la Fiorentina.

Le attenzioni, dunque, sono puntate anche su Riccardo Sottil. L’esterno si giocherà la permanenza al Milan nelle prossime settimane. Il calciatore, arrivato negli ultimi minuti della campagna acquisti invernale, con la formula del prestito, può restare in rossonero, proprio per una cifra simile a quella che la Fiorentina dovrà versare per Yacine Adiili.

Poi il Milan, chiaramente, resterà in attesa anche degli altri prestiti: da Pierre Kalulu alla Juventus, passando per Ismael Bennacer al Marsiglia e Tommaso Pobega al Bologna. I soldi che potrebbero arrivare sono parecchi, senza dimenticare, Alvaro Morata, al Galatasaray, e Alexis Saelemaekers alla Roma. Anche se sul giocatore belga ci sono pareri davvero contrastanti.