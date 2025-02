Scelta già fatta, tifosi rassegnati: lascerà il Milan

Appare ormai tutto deciso per quello che riguarda il futuro di un big del Milan che sembra destinato a salutare i rossoneri al termine della stagione in corso.

Nel Milan che sta preparando la decisiva partita contro il Feyenoord in Champions League è sempre vivo il pensiero relativo al calciomercato con la dirigenza che sta facendo le sue valutazioni per capire quali mosse mettere in atto al termine della stagione in corso.

Se la rivoluzione della sessione di mercato invernale ha cambiato radicalmente la rosa del Milan, quella della prossima estate potrebbe finire di completare l’opera andando a cambiare diverse pedine a disposizione di Sergio Conceicao. Seppure ancora lontani dall’estate, il club è al lavoro per cercare di capire dove andare a ritoccare l’organico valutando le possibili cessioni che vadano a riempire le casse. Uno dei big della rosa appare sempre più vicino all’addio con la dirigenza che è pronta a sacrificarlo per arrivare ad un nuovo colpo.

Calciomercato Milan, un big saluta a fine campionato: tutto deciso

Secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport il Milan avrebbe deciso di salutare Theo Hernandez al termine della stagione in corso con il francese che potrebbe partire per una somma di poco superiore ai 40 milioni di euro. Una mossa che porterebbe poi all’acquisto a titolo definitivo di Joao Felix dal Chelsea.

Theo Hernandez sembrava ormai ad un passo dal rinnovo con il Milan quando alla fine dello scorso anno le parti erano molto vicine dal trovare un nuovo accordo. Nelle ultime settimane però le trattative per prolungare il contratto sono rallentate in maniera netta e la sensazione è che il terzino della nazionale francese possa salutare durante la prossima estate.

Sul classe 1997 ci sono diverse big europee anche se al momento l’unica offerta pervenuta ai rossoneri è quella del Como che, durante il mese di gennaio, ha provato a prendere il terzino del Milan per una somma intorno ai 40 milioni di euro. Real Madrid, PSG e Chelsea sono interessate al cartellino di Theo Hernandez che vedrà terminare il suo contratto nel giugno del 2026. La cessione di Theo darebbe al Milan la possibilità di avere il denaro da investire per assicurarsi il cartellino di Joao Felix a titolo definitivo.

Discorso diverso invece per Mike Maignan. Il portiere rossonero, anche lui in scadenza 2026, sembra essere più vicino al rinnovo con il Milan che però vuole attendere di passare questo momento decisivo della stagione prima di lavorare agli ultimi dettagli e chiudere la trattativa.