Il Milan ha detto sì: affare fatto

Il Milan ha sciolto gli ultimi dubbi ed è arrivata già la prima decisione in ambito di calciomercato per quello che riguarda la prossima stagione.

C’è grande attesa in casa Milan per quello che riguarda la partita odierna contro il Feyenoord ma la società è già al lavoro per cercare di chiudere gli affari necessari alla prossima stagione.

La sfida contro il Feyenoord di oggi è fondamentale sia per il prosieguo della stagione in corso sia per l’impostazione della prossima con il Milan che sa quanto valga a livello economico centrare la qualificazione agli ottavi della competizione. I rossoneri sono chiamati a non sbagliare nella sfida decisiva contro gli olandesi anche per mettere in cassa un’importante somma che potrebbe fare la differenza in ottica mercato in vista della prossima stagione. Una decisione però appare già presa con il club che ha deciso la sua prima mossa per l’estate.

Calciomercato Milan, decisione presa per l’estate: affare fatto

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe deciso di riscattare il cartellino di Kyle Walker dal Manchester City. Arrivato in prestito con diritto di riscatto durante il mese di gennaio, il terzino destro ha convinto tutti a suon di ottime prestazioni e mostrando da subito la sua leadership nello spogliatoio.

Classe 1990, il terzino inglese ha dimostrato di essere in un’ottima condizione fisica ed il Milan è pronto a riscattarlo dai campioni d’Inghilterra in carica per una somma intorno ai 5 milioni di euro. Walker ha già firmato un contratto fino al 2027 con i rossoneri che hanno tutta l’intenzione di ripartire da lui per quello che riguarda la propria fascia destra.

Il riscatto di Walker in casa rossonera appare certo a prescindere da quelli che saranno i risultati sportivi di questa stagione e quale sarà la competizione europea nella quale giocherà la squadra allenata da Sergio Conceicao. Il suo riscatto porterà con ogni probabilità alla cessione di Emerson Royal, terzino destro brasiliano autore di una prima parte di stagione molto altalenante che ha portato i rossoneri a puntare su Walker.

Diverso invece il discorso per quello che riguarda la fascia sinistra che potrebbe cambiare padrone al termine del campionato in corso. Appare infatti sempre più vicino alla cessione Theo Hernandez con il terzino che, non avendo ancora rinnovato il contratto col club meneghino, potrebbe salutare per una somma intorno ai 40 milioni di euro.