Milan-Feyenoord: gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita di playoff di Champions League.

Dopo la pessima prestazione e la sconfitta 1-0 a Rotterdam, il Milan a San Siro voleva ribaltare completamente la situazione contro il Feyenoord e qualificarsi agli Ottavi di Champions League. Serviva un approccio al match diverso da quello visto la scorsa settimana: c’era bisogno di più aggressività, più fame di vincere e più concretezza negli ultimi 25 metri.

La squadra di Sergio Conceicao è passata in vantaggio 1′ grazie a un gol di Santi Gimenez, ha dominato il primo tempo senza trovare il 2-0 e nel secondo tempo si è ritrovato in dieci a causa dell’espulsione di Theo Hernandez. Un momento chiave della partita che ha rivitalizzato gli avversari, capaci di pareggiare 1-1 con Carranza e di qualificarsi così al prossimo turno. Rossoneri fuori dalla Champions League.

Le pagelle della squadra di Conceicao

Maignan 6

Walker 6

Thiaw 6

Pavlovic 6

Theo Hernandez 0

Musah 5,5 (Chukwueze sv)

Reijnders 5,5 (Abraham sv)

Pulisic 6 (Bartesaghi 5,5)

Joao Felix 4

Rafael Leao 5

Gimenez 6,5 (Fofana 5,5)

Conceicao 5

Champions League, Milan-Feyenoord: la cronaca live della partita

90’+6′ – FINITA, MILAN-FEYENOORD 1-1: AL GOL DI GIMENEZ RISPONDE CARRANZA, ROSSONERI ELIMINATI DALLA CHAMPIONS LEAGUE.

90’+4′ – Punizione di Felix, nella mischia il Milan non riesce a impensierire il Feyenoord.

90’+3′ – Ammonito Mitchell.

90′ – Cinque minuti di recupero.

87′ – Moussa fuori, entra Mitchell nel Feyenoord.

82′ – Conceicao mette Chukwueze e Abraham per Reijnders e Musah.

78′ – Colpo di testa di Thiaw su punizione battuta dal Milan: Wellenreuther blocca senza problemi. Forse il difensore tedesco poteva fare meglio.

76′ – Joao Felix ammonito, fallo di frustrazione.

73′ – MILAN-FEYENOORD 1-1: CARRANZA. Colpo di testa dell’argentino su cross di Bueno: né Pavlovic né Bartesaghi lo ostacolano.

70′ – Conceicao toglie Gimenez e mette Fofana.

65′ – Milambo calcia di destro dalla distanza, palla alta.

63′ – Conceicao mette Bartesaghi per Pulisic. Nel Feyenoord fuori Redmond, entra Carranza.

62′ – Tiro di Pulisic, centra la porta ma non impensierisce Wellenreuther.

58′ – Conceicao non ha ancora fatto alcuna sostituzione, c’è Musah terzino sinistro.

51′ – ESPULSO THEO HERNANDEZ. Simulazione in area olandese, l’arbitro Marciniak non ha dubbi: doppia ammonizione, l’ex Real Madrid lascia il Milan in 10.

47′ – Cross basso di Theo, Hancko intercetta e il Feyenoord si salva. sugli sviluppi dell’azione tiro in diagonale di Walker, Wellenreuther blocca in due tempi.

46′ – SECONDO TEMPO INIZIATO A SAN SIRO!

45’+1′ – PRIMO TEMPO FINITO. MILAN-FEYENOORD 1-0: DECIDE UN GOL DI GIMENEZ. 1-1 complessivo, considerando il risultato di Rotterdam.

44′ – Theo Hernandez ammonito per fallo netto su Moussa: era diffidato, eventualmente salterà l’andata degli Ottavi di finale di Champions League.

43′ – Ottima palla di Felix per Leao, che dentro l’area non riesce a battere Wellenreuther, il Feyenoord si salva.

41′ – Conclusione mancina di Joao Felix dentro l’area, troppo centrale: Wellenreuther blocca facilmente.

40′ – Grande giocata di Pulisic, assist per Gimenez, fermato al momento del tiro da Hancko.

34′ – Redmond arriva al tiro dentro l’area sull’assist di Moder, palla alta.

33′ – Buona palla di Reijnders per Leao, che purtroppo sbaglia il controllo, altrimenti sarebbe andato verso la porta.

29′ – Palla insidiosa messa dentro da Felix, nessun compagno arriva all’impatto.

26′ – Ripartenza del Milan guidata da Hernandez, che invece di servire un compagno prova a calciare da fuori area, pallone murato da un avversario.

23′ – Conclusione di Joao Felix, respinta del portiere sul sinistro di Theo, che di sinistro colpisce il palo esterno!

22′ – Ammonito Moder per fallo su Leao.

18′ – Ottimo assist di Gimenez per Joao Felix, che controlla bene e poi calcia alto di sinistro dall’interno dell’area.

16′ – Buona iniziativa di Musah, che prova il tiro dalla distanza e manca di tanto la porta. Un inizio positivo per l’ex Valencia.

13′ – Leao se ne va in velocità, ma sbaglia il passaggio verso il centro dell’area: non c’è nessun compagno.

10′ – Ottima chiusura di Pavlovic dopo che Theo Hernandez si era fatto saltare dall’avversario. Boato di San Siro per il serbo.

9′ – Conclusione potente di Reijnders appena fuori area, palla alta.

7′ – Tiro da fuori area di Moder, palla altissima.

4′ – Partenza sprint della squadra di Conceicao, approccio giusto (finalmente).

1′ – MILAN-FEYENOORD 1-0! SANTI GIMENEZ SUBITO! Cross di Pulisic, sponda di Thiaw per il colpo di testa del messicano! Partenza sprint della squadra di Conceicao, approccio giusto (finalmente).

1′ – Partiti!

Alle ore 18:45 l’arbitro Marciniak fischierà l’inizio del match a San Siro. Con il fischietto polacco i rossoneri hanno 5 precedenti: una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte.

CHAMPIONS LEAGUE, LE FORMAZIONI UFFICIALI DI FEYENOORD-MILAN

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlović, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, João Félix, Leão; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Terracciano, Tomori; Fofana; Abraham, Camarda, Chukwueze. All.: Conceição.

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Bueno; Hadj Moussa, Redmond, Paixão. A disp.: Andreev, Ka; Giersthove, Mitchell; Stengs, ‘T Zand, van den Elshout; Carranza, Ivanušec, Osman, Sliti. All.: Bosschaart.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).