Milan esterofilo, gli italiani sono sempre meno: il Diavolo corre ai ripari

Il Milan è chiamato a risolvere un problema legato alla mancanza di italiani in rosa: la situazione in vista della prossima stagione

“Abbiamo cercato giocatori italiani, ma non siamo riusciti a chiudere. Ci siamo riusciti con Sottil. Noi li vogliamo, però ogni situazione ha una sua situazione… Noi cerchiamo di portare i migliori al Milan, poi nessuno ha il posto garantito qui. Cerchiamo di prendere profili da Milan, giocare a San Siro è diverso e devi portare risultati. Diventi leggenda portando risultati e trofei. Comunque abbiamo occhi su tanti italiani, ma il mercato italiano è diverso. Non abbiamo paura, se è giusto lo facciamo…”.

Si è espresso in questi termini Zlatan Ibrahimovic, rispondendo ad una domanda di Carlo Pellegatti, in conferenza stampa, sul problema legato alla mancanza di calciatori italiani in rosa. Un problema che chiaramente rischia di accentuarsi la prossima stagione quando il Diavolo potrebbe perdere Alessandro Florenzi. Il terzino italiano è fuori per un brutto infortunio da questa estate. Il suo rientro è stimato per marzo.

Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno è difficile immaginare una sua permanenza. Negli ultimi giorni però si sta diffondendo sempre più la voce che vorrebbe l’ex Roma ancora in rossonero con un rinnovo a cifre decisamente più basse. Il Milan ha bisogno di uno zoccolo duro di italiani per dar manforte a Matteo Gabbia, che certamente rimarrà in rosa. Dovrebbe farlo anche Marco Sportiello e chissà forse anche Francesco Camarda.

Milan, caccia a nuovi italiani

E’ evidente, però, che al Milan servano altri giocatori italiani. Il nome in cima alla lista dei desideri, non è un segreto, è quello di Samuele Ricci. Giovane e di qualità. Il problema, chiaramente, è legato al prezzo: alto, altissimo. Cairo vorrebbe sui 35 milioni di euro, ma il Milan spera di prenderlo per qualcosa meno, magari inserendo anche qualche contropartita tecnica.

Ma chi potrebbero essere gli altri italiani da inserire in rosa? I tifosi sognano Sandro Tonali, ma è praticamente impossibile un suo ritorno in estate. Attenzione così a Lorenzo Lucca, che potrebbe andare ad affiancare Santiago Gimenez in attacco. Chiaramente, anche lui, al prezzo giusto, sui 20 milioni di euro. Una sorpresa, infine, potrebbe essere rappresentata da Marco Verratti. Chissà che Ibra non abbia voglia di puntare sull’amico, che va in scadenza di contratto. Una scommessa a basso costo che può far comodo davvero a tutti.