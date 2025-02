Ok a sorpresa, il Milan è pronto a cederlo in prestito

Il club rossonero potrebbe cedere un giocatore della squadra di Conceicao a titolo temporaneo nel prossimo mercato estivo.

I prossimi mesi saranno molto importati per capire chi farà parte del Milan del futuro e chi invece sarà destinato a lasciare Milanello. Nella stagione in corso sono stati sicuramene commessi degli errori, altrimenti non si spiegherebbe il rendimento altalenante di questi mesi.

La dirigenza nella costruzione della squadra non è riuscita a mettere insieme i valori tecnici, tattici e caratteriali/mentali giusti per lottare per lo Scudetto e accedere direttamente agli Ottavi di Champions League. Forse è stata sbagliata anche la scelta iniziare sull’allenatore, Paulo Fonseca, però ci sono un mix di cose che evidentemente non hanno funzionato. Nella prossima stagione non bisognerà sbagliare di nuovo. Quanto successo finora deve essere da lezione.

Nel gruppo attuale si vede certamente del buon potenziale, ma al tempo stesso abbiamo assistito a troppe prestazioni non convincenti. Non c’è mai stata costanza nel fare risultati positivi e raramente il Diavolo è stato così superiore da schiacciare anche avversari molto inferiori. Ci sono stati due allenatori molto diversi, eppure sotto diversi punti di vista la situazione non è cambiata.

Calciomercato Milan, via in prestito a fine stagione?

A fine stagione ci saranno delle valutazioni importanti da fare. Una sarà sullo stesso Sergio Conceicao, oggi alla guida della squadra, le altre riguarderanno i calciatori. Più di qualcuno potrebbe andarsene.

Nella lista di coloro che sono incerti di rimanere al Milan è Filippo Terracciano, riserva sia con Fonseca che con Conceicao. Nelle ultime due sessioni di mercato non sono mancate delle richieste da parte di società della Serie A, però alla fine è rimasto e ha continuato a lavorare sodo per farsi trovare pronto nel momento di essere chiamato in causa.

Certamente a fine stagione Terracciano, il suo agente e la società rossonera avranno un confronto per decidere che strada prendere. Da non escludere la cessione in prestito per consentire al calciatore di giocare con maggiore continuità. Le proposte non mancheranno per l’ex laterale della Hellas Verona, calciatore duttile tatticamente e che può tronare utile a più squadre della Serie A.