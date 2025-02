Operazione recupero, il Milan vuole venderlo a 20 milioni

La priorità del Milan è recuperarlo il prima possibile per dargli continuità e metterlo sul mercato: prezzo di partenza 20 milioni

Siamo in un momento cruciale per la stagione del Milan. Questa sera contro il Feyenoord la squadra rossonera si gioca l’accesso agli ottavi di finale: considerando il percorso fatto per gran parte del girone, con di mezzo la notte storica di Madrid, non andarci sarebbe un vero peccato. I rossoneri all’andata hanno perso per uno a zero in Olanda in seguito ad una pessima prestazione, nonostante le buone sensazioni che c’erano intorno alla squadra dopo il mercato.

Il Milan è stato protagonista a gennaio, soprattutto nell’ultimo giorno con tre operazioni: una vera e propria rivoluzione fra entrate e uscite. Rivoluzione che, molto probabilmente, continuerà anche in estate. I rossoneri dovranno fare un lavoro molto importante per quanto riguarda il prossimo mercato: ci sono giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico ma per mandarli via è necessario recuperarli, sia dal punto di vista fisico che tecnico. Ce n’è uno in particolare che ha bisogno di una completa valorizzazione.

In vetrina per sei mesi: il Milan lo cederà a giugno

Ha saltato tutto il mese di dicembre per infortunio per poi tornare in tempo per la Supercoppa. Il rientro però è durato pochissimo: nel corso del torneo, ha avuto una ricaduta e adesso non è ancora tornato a disposizione. Siamo praticamente a più di due mesi di assenza per Loftus-Cheek, che in questa stagione non è mai riuscito a dare il suo supporto anche per problemi di natura tecnica e tattica (in particolare con Fonseca).

Il Milan ha tutta l’intenzione di cederlo: era impossibile farlo a gennaio con l’infortunio, a giugno invece sarà più semplice. Fra le opzioni prese in considerazione c’è anche l’Arabia Saudita, in particolare l’Al-Nassr di Stefano Pioli, l’allenatore con il quale ha giocato la sua miglior stagione lo scorso anno. Per piazzarlo ad una buona cifra, e cioè almeno 20 milioni, il Milan però ha la necessità di recuperarlo sotto ogni punto di vista.

La priorità adesso è farlo tornare in campo il prima possibile così da dare il suo apporto alla squadra: con Conceicao si gioca un calcio più vicino alle sue caratteristiche e questo è solo un bene. La continuità è l’unico fattore che può permettere a Loftus-Cheek di tornare a buoni livelli e diventare appetibile sul mercato. Perché una cosa è certa: il suo percorso rossonero, dopo due anni, sembra arrivato, in ogni caso, al capolinea.