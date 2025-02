Presa la prima decisione per il 2025/2026: il Milan non ha più dubbi

In casa Milan si sta lavorando alla costruzione della rosa in vista del 2025/2026 con la dirigenza che sembra aver preso la prima decisione.

L’attenzione del Milan è tutta rivolta sulla partita odierna contro il Feyenoord che vedrà i rossoneri costretti a ribaltare la sconfitta dell’andata per provare a centrare il passaggio agli ottavi di Champions League.

Il successo sul Verona ha riportato il sereno in casa Milan con la squadra allenata da Sergio Conceicao che ha fatto un passo verso il quarto posto, accorciando su Fiorentina e Lazio. La strada per arrivare in Champions League è però ancora lunga e tortuosa con la società che sa quanto sia fondamentale partecipare alla massima competizione continentale per assicurarsi un’ingente entrata economica che possa permettere degli acquisti di livello in vista della prossima estate. Nel frattempo però, sembra essere stata presa la prima decisione in vista della stagione 2025/2026.

Calciomercato, il Milan ha preso la prima decisione per la prossima stagione

La prima decisione per la prossima stagione appare ormai presa: in panchina ci sarà Sergio Conceicao. A meno di clamorosi ribaltoni da qui alla fine del campionato in corso, la squadra verrà affidata al tecnico portoghese anche per il 2025/2026 con la dirigenza che è soddisfatta del lavoro fatto dall’ex Porto finora.

La partita contro il Feyenoord sarà un importante spartiacque per la stagione del Milan che deve cercare a tutti i costi di centrare la qualificazione agli ottavi di finale. Il passaggio del turno o meno però non sembra essere una discriminante su quello che sarà il futuro del tecnico portoghese che sembra essere destinato a guidare la squadra anche in vista della prossima stagione.

Conceicao è arrivato durante gli ultimi giorni del 2024 firmando un contratto fino al giugno del 2026 con i rossoneri che però possono chiudere l’accordo già alla fine del campionato in corso senza dover riconoscere lo stipendio della prossima stagione al tecnico. La vittoria in Supercoppa ed il lavoro fatto finora in campionato hanno però portato la dirigenza a convincersi a puntare sul tecnico portoghese anche in vista del 2025/2026.

Il club è costantemente in contatto con Conceicao anche per cercare di impostare le trattative di mercato della prossima estate provando a capire quali mosse mettere in atto per migliorare la rosa. I colpi Joao Felix e Gimenez dimostrano come la società abbia ascoltato le richieste del proprio allenatore sin da subito andando ad investire in maniera ingente da subito per accontentare Conceicao e mettergli a disposizione una rosa a lui gradita.