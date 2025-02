Trattativa col Milan interrotta: “Si è fermata di botto”

La rivelazione nove mesi dopo: la trattativa col Milan, molto ben avviata, si è interrotta all’improvviso. I dettagli

Che la stagione del Milan potesse essere complicata lo avevamo ampiamente previsto. Tutto è iniziato fra maggio e giugno quando la società doveva scegliere l’allenatore nuovo per sostituire Stefano Pioli, col quale si è deciso di interrompere il rapporto dopo cinque lunghi anni. Una scelta che sembrava piuttosto semplice considerando che sul mercato erano disponibili allenatori del calibro di Roberto De Zerbi, Antonio Conte, Thiago Motta, Hansi Flick e via dicendo.

Invece, il Milan ha spinto per un profilo meno costoso ma soprattutto non italiano e la scelta è ricaduta su Paulo Fonseca, che ha retto fino a fine dicembre prima dell’esonero e dell’arrivo di Sergio Conceicao. Ma prima di arrivare a Fonseca, Furlani e Moncada avevano optato per un altro allenatore: era Julen Lopetegui, ex tecnico del Real Madrid e della Spagna. L’insurrezione popolare e la protesta dei tifosi evidentemente ha fatto cambiare idea ai dirigenti. E le parole dell’allenatore spagnolo rilasciate oggi sono una conferma di questo incredibile (e improvviso) cambio di rotta.

Lopetegui-Milan, la verità nove mesi dopo

Per Lopetegui al Milan era praticamente tutto fatto. “Ero felicissimo“, ha detto l’allenatore (che nel frattempo è stato esonerato dal West Ham) ai microfoni della Gazzetta dello Sport di oggi. “Il Milan è una squadra storica e attraente, e il campionato italiano mi è sempre piaciuto e l’ho seguito attratto dalla maniera di intendere il calcio come un gioco collettivo“, ha aggiunto. C’era anche un altro fattore che lo spingeva verso i rossoneri e cioè il suo amore per Arrigo Sacchi.

“Ha stimolato fortemente la mia curiosità per il calcio, mi ha ispirato, l’ho studiato e ho avuto la fortuna di conoscerlo” le dichiarazioni di Lopetegui sulla leggenda della panchina rossonera. Dopodiché, lo spagnolo è tornato sulla trattativa con il Milan rivelando quello che ormai tutti avevamo già capito: “La trattativa avanza bene, poi si ferma di botto. Non sta a me indicare e commentare le ragioni dello stop” ha concluso Lopetegui.

Le ragioni sono piuttosto ovvie: il Milan ha cambiato idea dopo che si era creato un clima molto difficile fra tifosi e non solo. La scelta è ricaduta però su Fonseca, allenatore bravissimo e che ha provato a portare al Milan e in Italia una nuova cultura senza riuscirci, quando c’erano opzioni libere molto più idonee ad una panchina complicata come quella rossonera.