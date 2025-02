Vuole solo il Milan: l’annuncio ufficiale, no alla Juve

Il calciatore esce allo scoperto e annuncia la volontà di legarsi al Milan. Parole chiarissime che non lasciano davvero alcun dubbio

E’ davvero tanta la voglia di Milan. Il calciatore spera di poter indossare la maglia rossonera in futuro, ma il suo destino si scriverà solamente in estate. Queste settimane, però, serviranno a capire se il Diavolo ha davvero voglia di puntare su di lui.

Stiamo parlando di Fikayo Tomori, che a gennaio è stato ad un passo dalla cessione. Il club rossonero, di fatto, ha messo alla porta il centrale inglese, accettando di trattare sia con la Juventus che con il Tottenham. Una cifra sui 25 milioni di euro sarebbe bastata per la cessione dell’ex Chelsea. Tomori, però, come è ormai noto a tutti, ha deciso di proseguire con il Diavolo.

D’altronde con Sergio Conceicao il vento è un po’ cambiato. Paulo Fonseca nel suo ultimo periodo aveva deciso di puntare tutto su Matteo Gabbia e Malick Thiaw. L’ex Porto lo ha subito rilanciato, dandogli fiducia. Oggi, di fatto, è tornato ad essere il titolare, tanto che ieri è stato lui a parlare in conferenza stampa.

Milan, Tomori allo scoperto: parole d’amore per il Diavolo

Tomori si è detto felice di avere in squadra Walker. D’altronde il suo rendimento è cresciuto da quando è arrivato il connazionale:“Ha portato calma ed esperienza. Tutti conosciamo le sue qualità e per questo siamo contenti di averlo con noi. Quando parla lo ascoltiamo. Un po’ come Ibra? Non come lui (sorride, ndr.)”.

Poi sono arrivate le dichiarazioni in merito al futuro. La voglia di Milan da parte di Tomori è ancora tanta: “Ho sempre detto che il Milan è casa mia. Non è mai cambiato nulla. In ogni mercato ci sono tante voci: io ero e sono concentrato sul Milan. E’ un orgoglio indossare questa maglia e non ho mai avuto voglia di andare via. Finché vogliono che io stia qui io starò qua”.

Parole chiarissime per il calciatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2027. Tutto è nelle mani del Milan, che in estate deciderà se continuare a puntare su di lui o meno. Guardando il minutaggio stagionale (sono venticinque le partite disputate in questa travagliata stagione, con quasi 1900 minuti: in Serie A ha giocato quattordici partite, sono sette, invece, quelle in Champions League, due in Supercoppa Italia e in Coppa Italia) è facile capire che Conceicao sta puntando su di lui, ma in società si aspettano un rendimento ancora più alto. Così potrà tenersi davvero il Milan.