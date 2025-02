Colpo di scena al Milan, tifosi senza parole: pronto a restare

Il Milan cambia strategia in vista della prossima sessione di calciomercato: era pronto all’addio, ora può rimanere in rossonero

Torino, Bologna, Lazio, Lecce e Como prima di arrivare allo scontro diretto col Napoli a fine marzo. Un mese e mezzo di fuoco per i rossoneri che non possono più permettersi passi falsi. In ottica campionato, raggiungere il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League sarà fondamentale.

Fondamentale anche dal punto di vista economico, visto che il Milan ha intenzione di cambiare parecchio in ottica futura. Una rivoluzione, l’ennesima, che porterà i tifosi a sperare nella costruzione di una squadra maggiormente competitiva su ogni fronte. Investimenti, nel recente passato, non sono mancati. Non mancheranno nemmeno in estate quando, tuttavia, almeno un big rischia di fare le valigie e tra i maggiori candidati non può non esservi Theo Hernandez, irriconoscibile da mesi a questa parte.

Sembrerebbe arrivare un’inversione di rotta da Via Aldo Rossi, per quel che riguarda un nome in particolare. Pareva dover dire addio al ‘Diavolo’ a tutti i costi al termine della stagione: colpo di scena, può davvero cambiare tutto. E ora la dirigenza meneghina è pronta ad un nuovo accordo.

Altro che addio: nuova firma con il Milan

Non vi è dubbio alcuno che in vista della prossima stagione il Milan sia destinato a cambiare tanto. Magari già dall’allenatore, visto il contratto di Conceicao in scadenza proprio il 30 giugno: starà alla proprietà decidere se estendere la fiducia al portoghese, che ha avuto non poche difficoltà in diverse occasioni quest’anno, o voltare definitivamente pagina.

Una rivoluzione che pareva dovesse portare all’addio di uno dei leader dello spogliatoio rossonero come Alessandro Florenzi e che, invece, potrebbe vedere addirittura l’ex romanista rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno. Secondo ‘Milanews’, infatti, il club rossonero sembrerebbe intenzionato a offrire al calciatore romano – che in questa stagione ha giocato molto poco anche per questioni fisiche – un ultimo anno di contratto a cifre decisamente più basse di quelle attuali.

Per mantenere un leader azzurro in gruppo e consolidare una buona base italiana a fronte di quelal straniera che negli ultimi tempi si è fatta decisamente più corposa in quel di Milanello, a maggior ragione dopo l’addio di Calabria lo scorso gennaio. Florenzi, dunque, potrebbe arrivare a 35 anni prima di dire addio al Milan. Attualmente ko per un grave infortunio al ginocchio, l’ex giallorosso sarà probabilmente tra i cardini del nuovo Milan.