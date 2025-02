Colpo di scena Milan niente addio: firma il rinnovo per un anno

Cambia a sorpresa il futuro di un giocatore in scadenza di contratto in casa Milan con un rinnovo annuale che potrebbe essere firmato nel giro delle prossime settimane.

Il Milan sta facendo le sue valutazioni sulla rosa a disposizione di Sergio Conceicao per capire su chi puntare ancora e chi lasciar partire durante la prossima estate.

In questo momento il Milan si sta concentrando sulla questione rinnovi di contratto andando a cercare di trovare le intese con quei calciatori che vedranno nel giro di pochi mesi terminare il loro accordo con il club. La concentrazione è in particolare sul destino di Tijjani Reijnders e Mike Maignan che appaiono ormai ad un passo dalla firma con il club meneghino rispettivamente fino al 2030 ed al 2029. Diverso invece il discorso per Theo Hernandez per il quale le trattative per il prolungamento appaiono momentaneamente congelate.

Calciomercato Milan, in arrivo un rinnovo a sorpresa

Secondo quanto affermato da Milannews.it appare probabile il rinnovo di un anno per Alessandro Florenzi. L’esterno, fuori per infortunio dalla scorsa estate, è in scadenza a giugno di quest’anno ma è molto apprezzato dalla dirigenza e potrebbe prolungare la sua permanenza a Milanello.

Considerato un uomo spogliatoio in casa rossonera, Alessandro Florenzi è sempre risultato molto affidabile quando è stato chiamato in causa durante la sua avventura al Milan. La volontà del club è quella di provare a ricreare un gruppo di giocatori italiani all’interno della squadra che possano essere da guida ai tanti stranieri che sono arrivati durante le ultime sessioni di calciomercato.

Classe 1991, Alessandro Florenzi è fuori dall’estate per la rottura del legamento crociato e potrebbe tornare a disposizione di Sergio Conceicao per la fine di marzo. Fuori dai piani di Paulo Fonseca, con il quale non aveva avuto un grande rapporto ai tempi della Roma, l’ex giallorosso è rimasto in rossonero anche per via dell’infortunio che ne ha bloccato le possibili trattative per l’addio.

Ora, con Conceicao alla guida del Milan, il destino di Florenzi potrebbe cambiare ancora una volta con il club pronto a dargli fiducia per un altro anno. Probabile che l’ingaggio del giocatore possa abbassarsi considerevolmente vista l’ultima stagione passata ai box con Florenzi che potrebbe firmare per un anno con uno stipendio di poco inferiore al milione di euro netto.