Conceicao resterà al Milan? Arriva la risposta di Ibrahimovic

Ibrahimovic ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: ha anche risposto in merito al futuro dell’allenatore.

L’eliminazione dalla Champions League è un fallimento per il Milan, fatto fuori da un Feyenoord tutt’altro che irresistibile. Già non bisognava trovarsi nella situazione di dover giocare il playoff, visto che bastava battere la Dinamo Zagabria nell’ultima partita della fase a girone, ma poi diventa grave non aver superato la squadra di Rotterdam.

All’andata una bruttissima prestazione allo stadio De Kuip, mentre al ritorno a San Siro era filato tutto abbastanza bene fino al 51′, quando Theo Hernandez si è fatto espellere per doppia ammonizione. Uno dei calciatori più importanti della squadra ha commesso due leggerezze inaccettabili. Si è scusato per aver lasciato il Diavolo in dieci, però è l’ennesimo episodio negativo che lo riguarda in queste ultime stagioni.

Ibrahimovic riceve il Tapiro d’Oro dopo Milan-Feyenoord

All’indomani della partita Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia, famoso programma tv di Canale 5. Queste le parole dello svedese all’inviato Valerio Staffelli: “Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato. Non è stato un momento positivo. Ieri è mancata maturità, ma ora l’obiettivo è rimanere uniti come gruppo per il campionato e la Coppa Italia“.

Ibrahimovic ha anche risposto per quanto riguarda il futuro di Sergio Conceicao, che ha firmato un contratto fino a giugno 2026 ma che non è sicuro di rimanere a fine stagione: “Sta facendo bene: quando è arrivato le cose sono cambiate. Non siamo ancora al 100%, ma stiamo migliorando. Ha la nostra piena fiducia“.

Dalle parole dell’ex attaccante trapela la volontà di andare avanti con Conceicao, ma oggi non può esserci ancora una risposta definitiva. Tutto dipenderà da cosa succederà nei prossimi mesi, da quali risultati farà il Milan sotto la guida del tecnico portoghese. Qualificarsi alla prossima Champions League molto probabilmente permetterebbe all’ex Porto di rimanere in panchina.

Non è Conceicao il problema principale del Milan. I problemi sono nati da alcune scelte sbagliate fatte dalla società dalla scorsa estate. Vedremo se per la prossima stagione certi errori avranno avuto l’effetto di essere da lezione, evitando di commettere nuovi passi falsi.