La Champions decisiva per Conceicao: “Sarri il profilo giusto”

Le affermazioni del giornalista in merito al tecnico portoghese, finito nel mirino della critica dopo la partita di ieri sera contro il Feyenoord

Nella lunga intervista, a ‘Zona Rossonera’, in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it, in cui si è chiaramente parlato di Milan, Matteo Mosconi, telecronista ed opinionista sportivo per Netweek, ha detto la sua Sergio Conceicao.

Oltre a Theo Hernandez, infatti, anche il tecnico portoghese è finito nel mirino della critica per delle scelte che non tutti hanno capito: “I cambi non li ho capiti. Ha provato a dare spiegazioni su condizioni di Gimenez, ma non avrei messo Fofana, ma Abraham. Non puoi pensare di condurre in porto una gara al 65′ senza una prima punta in campo. Anche perché l’imprevisto può sempre arrivare. O vuoi andare ai rigori o non puoi giocare senza una punta. Questi sono discorsi che noi facciamo analizzando la gara, ma mi aspettavo da lui qualcosa in più. Per me il Milan è peggiorato tantissimo da un punto di vista tecnico-tattico con Conceicao, probabilmente qualche giocatore ci ha guadagnato dal punto di vista mentale”.

“Nessuno si aspettava calcio champagne, ma con Fonseca sembrava esserci un minimo di ordine. L’eliminazione è basata oltre che sull’errore di Theo, ma la firma di Conceicao è evidente. Col Girona vinci, ma poi fai un disastro a Zagabria. L’allenatore arriverà fino a fine stagione. Non credo l’opzione sarà esercitata a meno che non vinca la Coppa italia e non arrivi tra le prime quattro. Chiaro che il Milan non aveva l’obiettivo di vincere, ma uscire così è inammissibile. Il Feyenoord ha preso 6 gol da Lille nell’ultima trasferta“.

Nuovo allenatore per il Milan

Arriva poi un punto sul futuro del tecnico portoghese, messo in discussione in vista della prossima stagione: “Bisogna capire dove arriverà il Milan a fine campionato. Credo non verrà riconfermato Conceicao, ma se il Milan dovesse arrivare tra le prime 4 perché no? Io in questa squadra vedrei bene Sarri, può essere il profilo giusto”.

“Vediamo come si svilupperà la situazione Conte-Napoli a meno che non si sviluppi qualcosa di clamoroso – prosegue Mosconi – .Con Sarri vai a portare idee e giocatori nuovi, pur confermando qualcuno. Fino ad ora non confermerei Conceicao. La Supercoppa l’hai vinta per una reazione dei giocatori e buona dose di fortuna. Quello che è successo dopo, se noi non avessimo conosciuto la situazione del Milan, la gente pensava che potesse esserci in panchina. Io ho sempre sostenuto Fonseca perché non era lui il problema, è Conceicao è la dimostrazione. Siamo a metà febbraio e ci troviamo per il secondo anno di fila dove esci male in Champions e non lotti per lo scudetto. Resta solo la Coppa Italia che conta fino ad una certa”.