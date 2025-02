Nasce una nuova stella in Serie A, affondo Milan per l’estate

In Serie A brilla una nuova stella: tre gol nelle ultime due partite per lui, il Milan lo segue con attenzione. I dettagli

Il Milan è stato protagonista a gennaio sul mercato con una serie di importanti operazioni. La più costosa è quella di Santiago Gimenez, preso dal Feyenoord per 35 milioni: la sua esperienza in rossonero è iniziata bene con due gol in due partite di campionato, niente male per il messicano che è considerato il presente e il futuro del club. Di grande impatto anche l’operazione Joao Felix, preso in prestito fino a giugno dal Chelsea: in estate, poi, si lavorerà alla sua permanenza, ma adesso è troppo presto per definirlo.

A loro poi si sono aggiunte altre operazioni importanti: Walker, Sottil e Bondo portano forze fresche e nuove energie. A gennaio il Milan ha avviato una piccola rivoluzione, che continuerà in estate. La società rossonera si sta guardando intorno ed è molto attenta alle nuove stelle del campionato italiano. Ce n’è una che sta sbalordendo tutti in questo inizio 2025 e potrebbe presto diventare un obiettivo delle big della Serie A e non solo.

Tre gol in due partite, il Milan lo segue

Tre gol nelle ultime due partite di campionato per Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista offensivo dell’Udinese, che fino ad oggi non aveva ancora segnato nemmeno un gol (per lui soltanto due assist). Ad un certo punto, il clamoroso exploit. Tutto è iniziato con il gol stupendo che ha fermato il Napoli al Diego Armando Maradona due settimane fa: una rete incredibile che ha regalato un punto molto importante ai friulani, autori fino ad oggi di un campionato sorprendente con il decimo posto in classifica.

L’olandese, classe 2000, con le prestazioni di queste ultime settimane sta attirando su di sé l’attenzione di molte squadre, che lo seguono con attenzione già da prima. Le sue qualità infatti erano evidenti ma non era ancora riuscito a farle venire fuori con continuità. Ora sembra aver imboccato la strada giusta e per questo a giugno può anche pensare ad un salto in una squadra più importante.

Il Milan potrebbe farci un pensierino: l’Udinese lo ha acquistato l’estate scorsa dall’Anversa per circa 8 milioni, ora il costo può aver raggiunto anche i 15 milioni ma può ancora lievitare da qui a fine stagione. Tutto dipende da molti fattori: dalle possibili uscite, dal budget a disposizione e anche da chi sarà l’allenatore del Milan perché la conferma di Conceicao è tutt’altro che scontata.