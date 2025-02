Tutto concordato, Liberali saluta il Milan: cambio maglia in Serie A

Il giovane talento rossonero è finito del mirino di alcune squadre del massimo campionato italiano.

Non ci sono dubbi sul fatto che Mattia Liberali sia uno dei giovani più promettenti presenti al Milan. In questa stagione avremmo dovuto vederlo protagonista soprattutto in Serie C con la compagine Under 23, con la quale ha iniziato dopo essere stato aggregato alla Prima Squadra per la preparazione estiva e aver fatto bene nelle amichevoli.

Suo il primo gol ufficiale del Milan Futuro nel match di Coppa Italia vinto 3-0 contro il Lecco. Sembrava essere la premessa per un’esperienza positiva sia per lui che per il nuovo progetto rossonero, invece con il passare del tempo le cose sono andare diversamente. Con Daniele Bonera ha giocato senza continuità e poi Paulo Fonseca lo chiamato in Prima Squadra, concedendogli una presenza (titolare in Milan-Genoa del 15 dicembre).

Il 5 gennaio è tornato a giocare una partita con l’Under 23 e dopo un po’ è stato aggregato alla Primavera, con la quale era già stato impegnato nella Youth League e nella quale è costantemente titolare. Un “passo indietro” per evitare di rimanere a guardare o giocare poco.

Calciomercato Milan, quale futuro per Liberali? Nodo rinnovo

Il fantasista classe 1997 compirà 18 anni il 6 aprile ed è probabile che per quella data il Milan voglia arrivare pronto per rinnovare il contratto. Quello attuale scade a giugno 2026 e ovviamente la dirigenza rossonera intende blindare il proprio talento, arrivato da La Dominante nel 2015 e diventato uno dei più promettenti del vivaio.

Una volta rinnovato il contratto, bisognerà poi eventualmente decidere cosa fare per la prossima stagione. Non mancano delle società che vorrebbero prenderlo in prestito: Parma, Monza ed Hellas Verona sono interessate e potrebbero anche dare un po’ di spazio al ragazzo. Chiaramente, bisogna prima capire se il rinnovo avverrà.

Nei mesi scorsi si è parlato di Atalanta e Fiorentina come club molto interessati a Liberali, che nelle scorse settimane ha cambiato l’agenzia che cura i suoi interessi e si è affidato alla World Soccer Agency del noto procuratore Alessandro Lucci. È la stessa che si occupa anche di Alessandro Florenzi, calciatore rossonero in scadenza di contratto a giugno 2025. L’ex Roma, alle prese con il recupero da un grave infortunio, potrebbe non rinnovare.