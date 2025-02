Conceicao, niente più alibi: ora nasce il suo Milan

Finalmente il tecnico portoghese avrà modo di lavorare per creare il Milan che ha in mente. Niente più scuse, si gioca tutto

Sergio Conceicao ha avuto davvero pochissimo tempo per lavorare con la squadra. Il tecnico portoghese si è sempre lamentato – in più di una conferenza stampa – di non essere riuscito ad allenare i suoi giocatori. Di fatto da quando è arrivato si è sempre giocato ogni tre giorni. Considerando così il lavoro di scarico il giorno dopo la partita è facile capire – come ha sottolineato più volte il mister – che ad allenarsi di più sono state le riserve.

Presto tutto questo cambierà. Senza la Champions League il mese di marzo sarà sicuramente meno impegnativo e in settimana ci si potrà finalmente allenare. Prima Mike Maignan e compagni dovranno però affrontare Torino, Bologna e Lazio in pochissimi giorni.

Di fatto le prossime tre partite, che disegneranno chiaramente un’altra classifica, ci diranno quanto sarà complicato arrivare tra le prime quattro in Serie A. Poi Sergio Conceicao potrà iniziare a lavorare sulla sua squadra tipo, mettendo finalmente da parte la ‘scusa’ del poco tempo a disposizione.

Nelle prossime settimane così capiremo su chi davvero, il tecnico avrà voglia di puntare. Saranno decisioni importanti perché l’obiettivo Champions League non si potrà fallire.

Futuro da scrivere, non solo Conceicao: è tempo della verità

Sergio Conceicao si gioca tutto. Si gioca la conferma sulla panchina del Milan. Un Milan, che si è garantito la possibilità di rescindere il contratto del portoghese, qualora non fosse soddisfatto dei risultati ottenuti.

Allo stesso tempo capiremo quali calciatori potranno davvero far parte del progetto futuro del Diavolo. I giocatori in bilico sono tanti: della situazione Theo Hernandez, in questi giorni, ne stiamo parlando ampiamente, ma ci sono altri suoi compagni che si giocano tutto al pari del mister.

Joao Felix è arrivato solamente in prestito e dovrà convincere il Milan ad investire una cifra – non ancora concordata con il Chelsea – che sarà certamente alta, sui 40 milioni di euro. Il portoghese, che gode della stima di Conceicao, avrà sicuramente modo di mettersi in mostra. Ne avrà meno Tammy Abraham, che inevitabilmente sarà chiuso da Santiago Gimenez. Rischia di giocare pochissimo anche Riccardo Sottil, per il quale il Diavolo dovrebbe investire una decina di milioni per il suo riscatto. Chi appare certo di restare in rossonero è invece Kyle Walker, che ha subito convinto tutti e nel suo futuro ci sarà certamente il Milan