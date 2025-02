Walker-Milan, il futuro è già scritto

Scelta fatta per Kyle Walker. Il terzino e il Milan hanno già deciso il loro futuro. Sono bastare un paio di settimane di rossonero

Intervistato da GQ, Kyle Walker ha postato tutto il suo entusiasmo: “Per me il Milan è una nuova sfida. Avevo bisogno di una scintilla, di riaccendere l’amore che ho per il calcio. Attenzione, non sto dicendo che avevo perso l’amore per il gioco. Ma dentro di me, ecco, sentivo il bisogno di costruirmi una nuova vita, di avere nuovi stimoli, nuovi avversari contro cui giocare”.

Inizio migliore per Walker non poteva esserci. In Italia in molti avevano dubbi sulle nuove ambizioni del terzino inglesi. Qualcuno avrà pensato che il giocatore sarebbe venuto in Serie A solo a svernare, solo a chiudere una carriera in cui ha vinto proprio tutto.

Kyle Walker ha capito subito tutto: “Poi è bello mettersi alla prova in un contesto completamente diverso. In Italia, com’è giusto che sia, il gioco si vive in maniera differente rispetto a quanto avviene in Inghilterra, ma anche in Spagna, in Francia, in Germania. Qui c’è grande attenzione ai difensori e alla fase difensiva, i tifosi apprezzano i calciatori creativi ma anche quelli che riescono a fermare gli avversari. Una semplice vittoria per 1-0 può andar bene, per loro si può cominciare a costruire da lì. E in fondo hanno ragione, i tre punti in classifica sono la cosa di cui un giocatore e una squadra hanno più bisogno in assoluto”.

Milan, contratto Walker: il punto della situazione

Kyle Walker è diventato immediatamente un leader del Diavolo. Basta guardare le immagini di lui che dà indicazioni a Musah durante il match contro l’Empoli per capire come sia diventato subito un punto di riferimento per i compagni. Sergio Conceicao d’altronde si è affidato a Walker senza pensarci più di una volta. Ha giocato contro l’Inter e non è più uscito dal campo.

Walker è arrivato in Italia in prestito, con il Milan che gli ha garantito uno stipendio da 2,5 milioni di euro per cinque mesi. In estate il Diavolo potrà riscattare il giocatore per soli 5 milioni. E’ questa la somma stabilita con il Manchester City. Con il terzino invece c’è un accordo fino al 30 giugno 2027 a 4,5 milioni di euro. Il riscatto adesso appare davvero solo una formalità. Il Milan ha voglia di continuare ad avere in rosa un giocatore come Walker, con la sua esperienza, classe e leadership.