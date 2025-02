Il Milan ha già deciso: colpo dai nerazzurri

L’idea per la prossima sessione estiva di calciomercato può diventare realtà: rinforzo dai nerazzurri, ecco a cosa pensa la dirigenza del Milan

Una mazzata tremenda. L’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord ha lasciato un segno importante sul Milan di Sergio Conceicao che, a questo punto, dovrà rivedere le sue priorità. C’è sempre la Coppa Italia ed in campionato l’obiettivo resta sempre il quarto posto.

Perché mancare la qualificazione alla prossima Champions League sarebbe un peccato capitale che comprometterebbe anche la prossima stagione, nell’ottica di una campagna di rafforzamento che la dirigenza di Via Aldo Rossi è già convinta di portare avanti per rendere la squadra ancor più competitiva. A maggior ragione vedendo che, più di qualcosa, non ha funzionato: la debacle col Feyenoord è una clamorosa occasione persa. E così si guarda avanti, si valutano i nomi che lasceranno Milanello e – di pari passo – quelli che invece potrebbero vestire la maglia rossonera.

Zlatan Ibrahimovic e Moncada, dopo la serata tragica in campo europeo, dovranno fare evidentemente i conti con un Theo Hernandez che in scadenza nel 2026 è molto, molto probabile che saluti il Milan in estate. Un corpo estraneo, capace di ‘danneggiare’ la squadra nel momento più delicato della stagione con un’espulsione scellerata, costata a carissimo prezzo al ‘Diavolo’. E così, in mancanza del rinnovo che stenta ad arrivare da ormai diversi mesi, la sua candidatura all’addio per fare cassa si fa sempre più probabile.

Proprio nell’ottica di un inevitabile rinnovamento della rosa, il Milan sta cercando il potenziale sostituto del terzino ex Real Madrid ed un nome in particolare starebbe scaldando i cuori della dirigenza di Via Aldo Rossi. Un nome che già a questo punto della stagione balzerebbe in pole position per la stagione 2025/26.

Post Theo Hernandez: arriva dai nerazzurri

La caccia all’erede di Theo Hernandez è già cominciata. Il Milan sa bene che il nazionale francese difficilmente verrà ‘recuperato’ e così nell’ottica di un addio inevitabile, occhio ad un nome che sta scaldando i cuori della dirigenza rossonera.

Si parla di Maxime De Cuyper, terzino mancino protagonista con la maglia del Club Brugge valutato intorno ai 18 milioni di euro. 24 anni, cresciuto nelle giovanili del club belga, è in scadenza il 30 giugno 2028 ed il Milan potrebbe tentare un primo approccio nei prossimi mesi. Bisognerà capire se vi sarà effettivamente la volontà della società nerazzurra a cedere il suo talento: quella del Club Brugge, è cosa nota, è una bottega carissima.

A rivelare l’interesse rossonero è Marco Conterio, giornalista di ‘Radio Sportiva’, che sostiene come il ragazzo piaccia al Milan che lo vaaluta per il dopo Theo Hernandez. Il classe 2000, ad oggi, ha racimolato 37 presenze tra campionato e coppe con 1 gol e 5 assist vincenti all’attivo.