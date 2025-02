Pronto a salutare il Barcellona: al Milan in estate

Il fallimento in Champions League potrebbe portare la dirigenza del Milan ad una nuova rivoluzione dal punto di vista tecnico per quello che riguarda la prossima stagione.

L’eliminazione giunta per opera del Feyenoord ha deluso e non poco dirigenza e tifosi con il club che, dopo la rivoluzione di gennaio, è pronto a cambiare ancora molto anche in vista della prossima estate.

Tra cessioni, acquisti e valutazioni sui contratti dei giocatori, il club è già al lavoro per provare a migliorare la rosa. Prima di acquistare il Milan dovrà cedere soprattutto ora che deve fare i conti con un bilancio che vedrà i mancati introiti derivanti dalla Champions League avendo mancato la qualificazione agli ottavi della competizione. Una volta salutati i giocatori che non rientrano nei piani della società, il Milan cercherà quei profili necessari al miglioramento della rosa ed una pedina sarebbe già stata individuata nel Barcellona.

Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona in arrivo in estate

Il Milan è sulle tracce di Andreas Christensen, difensore danese del Barcellona che a fine campionato saluterà i catalani. Il centrale non rientra nei piani di Flick che, secondo quanto affermato da Fichajes.net, avrebbe già dato l’ok alla partenza del classe 1996 al termine della stagione in corso.

Christensen ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 con il Barcellona che sarebbe pronto a salutarlo in estate per cercare di monetizzare quanto più possibile dalla sua partenza. La richiesta da parte dei catalani potrebbe aggirarsi intorno ai 12 milioni di euro considerato il fatto che gli spagnoli rischierebbero poi di perderlo a costo zero dopo un anno.

Il centrale è un profilo molto apprezzato dalla dirigenza del Milan che è alla ricerca di un difensore che possa dare esperienza e qualità ad un reparto che durante tutta la stagione ha fatto molta fatica a trovare la coppia titolare. Proprio in questo senso potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in difesa in casa rossonera con tre centrali su quattro che sembrano essere sul mercato.

Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Matteo Gabbia sembrano essere tutti cedibili con Strahinja Pavlovic che al momento sembra essere l’unico con la certezza di restare anche la prossima stagione. Possibile anche la permanenza di Gabbia considerato il fatto che sembra esserci l’intenzione di aumentare il numero di calciatori italiani in rosa per provare a creare un gruppo forte che sembra essere mancato in questa annata.