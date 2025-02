Pulisic: “Mai litigato con Conceicao, non voglio lasciare il Milan”

Smentita totale di Christian Pulisic che fa chiarezza dopo le notizie di oggi, in merito ad un presunto litigio con il tecnico

E’ stata una giornata calda per il Milan. In mattinata le attenzioni si sono spostate su Christian Pulisic. Protagonista – secondo La Repubblica – di attimi di tensione con Sergio Conceicao a margine della partita di Zagabria contro la Dinamo. Lo scontro con il tecnico portoghese, avrebbe fatto maturare l’idea all’attaccante americano di lasciare addirittura il club rossonero per condividere lo spogliatoio con l’ex Porto.

O Pulisic o Conceicao, di fatto, nel futuro del Milan. Una notizia, smentita dal club in tarda mattinata, come abbiamo scritto su queste pagine, che proprio in questi minuti ha trovato la presa di posizione netta da parte dello steso giocatore con la maglia numero undici.

Milan, la smentita di Pulisic su X: “Leggere queste bugie è inaccettabile”

Christian Pulisic ha sfruttato le colonne di X per smentire completamente quanto scritto stamani: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”.

Christian Pulisic: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club… pic.twitter.com/VBjCrtwATm — AC Milan (@acmilan) February 20, 2025

Christian Pulisic, dunque, non ha alcuna intenzione di lasciare il Milan. In rossonero, il calciatore è letteralmente rinato, diventandone un leader tecnico. La sua permanenza al Diavolo, quindi, appare davvero certa, tanto che nelle prossime settimane è pronta ad arrivare anche la firma sul contratto. Un prolungamento con il quale il Milan vuole premiare il giocatore, migliorando il suo stipendio, così da avvicinarlo ai quelli dei compagni più pagati in rosa