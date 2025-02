@ML – Rottura con Pulisic? La posizione del Milan

Ecco cosa sta succedendo in queste ore in casa Milan: il clima è davvero rovente. Il punto della situazione

Saranno settimane intense per il Milan e i suoi tifosi. Dopo l’eliminazione dalla Champions League è iniziato il processo con diversi giocatori finiti sul banco degli imputati. Tra i colpevoli principali della mancata qualificazione agli Ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa c’è inoltre, chiaramente, anche Sergio Conceicao. Il portoghese non ha convinto contro il Feyenoord.

I cambi hanno lasciato più di una perplessità . E’ evidente che sarà sotto esame da qui fino al termine della stagione. L’ex Porto sa benissimo che la qualificazione alla prossima Champions League è vitale. Strappare un pass per l’Europa che conta gli permetterebbe chiaramente di tenersi la panchina del Diavolo. Il Milan – lo ricordiamo – ha un accordo con il quale può svincolarsi a giungo da Sergio Conceicao, nonostante un contratto fino al 30 giugno 2026.

L’allenatore, dunque, in questo momento, è certamente un’incognita come lo è sicuramente il futuro di Theo Hernandez. Quanto fatto martedì a San Siro porrebbe aver allontanato quasi definitivamente il rinnovo. Il contratto del francese scade il 30 giugno 2026 e in questo momento la trattativa è bloccata. L’agente è in attesa di una proposta che potrebbe non arrivare mai.

Milan, tanti dubbi: il punto sull’attacco

I dubbi verso la nuova stagione, dunque, sono tanti e molti davvero importanti. C’è inoltre da scrivere il futuro anche di altri calciatori come quelli in prestito. Joao Felix e Riccardo Sottil si giocano tutto nelle prossime settimane. Il portoghese dopo un grande inizio, non ha convinto proprio tutti.

Con il Chelsea non c’è alcun accordo legato alla permanenza in rossonero del calciatore col numero 79, ma c’è la consapevolezza che la cifra totale per continuare a far vestire di rossonero Joao Felix si aggirerebbe sui 40 milioni di euro. In avanti salvo clamorosi colpi di scena si ripartirà ancora da Rafa Leao e ovviamente da Santi Gimenez

Christian Pulisic? In queste ore si sta scrivendo di una rottura tra il calciatore americano e Sergio Conceicao. Una versione, come appreso da MilanLive.it, che ha fatto irritare il club, che non la ritiene vera. Privarsi di uno dei giocatori più determinanti della squadra sarebbe davvero una follia.

Nelle ultime partite, come successo a Leao, Pulisic ha spesso iniziato dalla panchina per via di una condizione non proprio ottimale. Adesso, senza le Champions League, si giocherà meno e capiremo le reali scelte di Conceicao, che per la partita più importante, però, ha puntato sia sull’americano che sul portoghese…